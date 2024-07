Horóscopo de hoje para se atrever e avançar rumo ao sucesso nesta terça-feira, 16 de julho

Áries

Você deve se concentrar em vencer o pessimismo através da busca pela harmonia emocional no seu ambiente de trabalho para que as coisas corram de forma positiva. No amor, está passando por um bom tempo sozinha e isso te deixa desesperada. Fique tranquila, desfrute dessa liberdade que o universo te dá para se dedicar a si mesma.

Touro

Tudo está indo muito bem do ponto de vista profissional, mas você tem a sensação de que não está progredindo porque não vê avanços. Seja o que for, levará tempo e paciência. No amor, a pessoa que você gosta é muito tímida, então se você não tomar a iniciativa, pode perdê-la. É você quem deve dar o primeiro passo.

Gêmeos

A sua atitude positiva tem sido a melhor arma para seguir em frente com este projeto que foi confiado nas suas mãos com toda a confiança. Por isso, não se preocupe com o que os outros vão dizer e avance. No amor, um velho amigo de terras distantes entrará na sua vida e vai te surpreender com o que ele vai te confessar. Prepare-se, porque vai mudar a sua vida.

Câncer

No plano de trabalho, você está passando por um momento muito difícil, mas precisa ter toda a paciência para superá-lo. Alguns desentendimentos e o cansaço vão te deixar na defensiva. No amor, está enfrentando com o seu parceiro uma situação muito difícil. Você vai precisar de muita força de vontade para tomar uma decisão.

Leão

No plano profissional, é importante lidar com calma com alguns fracassos nos negócios. Um homem irá orientá-lo pelo caminho certo e se tornará seu guia. No amor, saia do tédio, planeje uma viagem, encontre maneiras de se divertir, pois nem tudo é trabalho e a vida é única.

Virgem

Você se sente estagnada e está procurando novas oportunidades. Não é hora de sair, espere que em breve receberá propostas e assim poderá decidir se deve se mover para alcançar seu crescimento profissional. No amor, há um amigo que está pedindo sua ajuda com alguém, mas cuidado, porque ao ajudá-lo, você pode se envolver em uma situação muito obscura.

Libra

Você brilha no plano profissional e recebe todas as felicitações por conseguir tirar um projeto que estava parado do papel. O que ficou sem solução no passado agora volta para que você encontre uma solução. No amor, não permita que terceiros se intrometam em seu relacionamento amoroso. Resolvam suas diferenças e tirem as famílias dessa situação.

Escorpião

Você precisa refletir sobre o caminho que deseja seguir. Se sentir-se estagnada, abra-se para novas oportunidades que estão diante de você, apenas não consegue identificá-las. No amor, saia, divirta-se, pois nesses reencontros você conhecerá pessoas que te ajudarão a buscar um caminho diferente para sua vida.

Sagitário

Você terá uma reunião onde será elogiada pelo seu bom desempenho. Colocarão em suas mãos novos projetos que você levará adiante com muito sucesso. No amor, está passando por algumas dificuldades econômicas e o seu parceiro/a oferece ajuda. Deixa-o/a estar ao teu lado e colaborar. É saudável para a relação.

Capricórnio

Aproveite que você está em uma ótima fase. Invista, mas faça isso com prudência e sempre lendo as letras miúdas dos contratos para não ter surpresas. No amor, você quer harmonia em sua vida e o relacionamento em que está agora está te sufocando. Ou você termina com essa situação ou cairá em um ciclo vicioso.

Aquário

O ambiente de trabalho melhorou muito e isso ajuda você a progredir e se consolidar. Você está em um bom momento econômico, aproveite para economizar. Novas mudanças estão chegando. No amor, você terá o apoio incondicional de seus amigos para superar o amargo fim do relacionamento com seu parceiro.

Peixes

Muitos problemas têm levado alguns negócios ao fracasso, mas o seu carisma e inteligência farão com que as coisas mudem para melhor da noite para o dia. Deixe de lado tudo o que te prejudica e não carregue com cruzes alheias. No amor, você deve ser muito prudente e pensar muito bem em como reagir às novas exigências do seu parceiro.