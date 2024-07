Brasil no ranking mundial: 5 das melhores praias estão aqui

Um recente ranking divulgado pelo CIF-PLAYAS revelou que cinco das dez melhores praias do mundo estão localizadas no Brasil. Este estudo levou em consideração critérios como beleza natural, infraestrutura e acessibilidade para selecionar as melhores praias do mundo.

Varadero, Cuba: A melhor do mundo

A Praia de Varadero, em Cuba, foi considerada a melhor praia do mundo. Conhecida por sua qualidade excepcional, Varadero se destaca por sua gestão ambiental exemplar e serviços turísticos de alta qualidade.

As praias brasileiras no top 10

1 - Praia de Itaúna, Saquarema (RJ)

Reconhecida por sua beleza natural, águas cristalinas e areia fina.

Sede de importantes competições de surfe, devido às ondas perfeitas.

Excelente infraestrutura: quiosques, banheiros, chuveiros, estacionamento e bicicletários.

Acessibilidade para pessoas com deficiência.

Proximidade a restaurantes, bares, lojas de presentes, sorveterias, padarias, mercearias e pousadas.

Fácil acesso à delegacia, postos de saúde e hospital.

2 - Praia do Forno, Búzios (RJ)

Localizada em uma das áreas mais charmosas de Búzios.

Conhecida por suas águas calmas e cristalinas, ideais para mergulho e snorkel.

Cercada por uma variedade de bares e restaurantes que oferecem culinária local e internacional.

3 - Praia Azeda, Búzios (RJ)

Uma das praias mais pitorescas de Búzios.

Popular por sua beleza cênica, com águas transparentes e areias douradas.

Ambiente tranquilo e ideal para famílias e visitantes que buscam relaxar.

4 - Praia de Grumari, Rio de Janeiro (RJ)

Situada em uma área de proteção ambiental.

Famosa por suas paisagens naturais intocadas e águas limpas.

Um destino popular entre surfistas e amantes da natureza.

5 - Praia da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, Salvador (BA)

Localizada na Ilha dos Frades, em Salvador.

Conhecida por suas águas calmas e cristalinas, além de ser uma das praias mais belas e bem preservadas da região.

Oferece uma experiência tranquila e paradisíaca, com infraestrutura adequada para receber turistas.

Infraestrutura e beleza natural: Um diferencial brasileiro

O ranking CIF-PLAYAS destaca não apenas a beleza natural das praias brasileiras, mas também a infraestrutura que elas oferecem aos visitantes. Desde acessibilidade para pessoas com deficiência até uma ampla gama de serviços e facilidades, as praias do Brasil são reconhecidas como destinos turísticos de classe mundial.

Fonte: UOL