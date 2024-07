Horóscopo dos anjos: Conselho para iluminar a semana de cada signo do zodíaco

Os anjos e arcanjos podem se manifestar de várias formas e em vários momentos! Abra seu coração para receber essa energia e conselhos que ajudam a iluminar seu caminho.

Confira a mensagem que seu signo recebe dos anjos a seguir:

Áries

Momento de saber usar suas qualidades e energia entusiasmada para vencer os obstáculos e alcançar o sucesso. Não se limite mais!

Touro

Seu amor, generosidade e coragem serão recompensados pela vida, mas você deve compreender que às vezes são necessários contratempos para nos ensinar o valor e o caminho do bem.

Gêmeos

A beleza em você vem do seu coração e da sua bondade. Não deixe que encontrar pessoas negativas mude sua maneira de pensar.

Câncer

Seu futuro está em suas mãos! A vida é cheia de desafios e você deve estar preparado para tudo que vier, afinal, disso depende a sua prosperidade.

Leão

Seu coração precisa se curar de experiências amargas. Não se desespere ao longo do caminho, seja paciente com as pessoas ao seu redor e terá o amor e a paz ao lado.

Virgem

Sua intuição será o elemento que o ajudará a tomar decisões para sair da escuridão e superar o medo.

Libra

Você tem que se livrar do que é feio e ruim que obstrui seu caminho para seguir em frente. Você é um ser cheio de amor, então fique longe de energias negativas. Seja orientado e cauteloso para superar os problemas.

Escorpião

Você tem que aceitar com integridade e coragem a dor que a perda lhe causa porque você tem o dever de se levantar e compreender os desígnios da vida.

Sagitário

Nunca se esqueça do seu poder! Quando você sentiu que tudo estava prestes a se perder, uma força dentro de você fez você se levantar e seguir em frente.

Capricórnio

Descubra e mantenha sua paz interior. Você é a única pessoa capaz de manter uma atitude positiva diante das adversidades e alcançar a harmonia para que todos os seres ao seu redor estejam bem.

Aquário

Você superará obstáculos, por maiores que sejam, porque terá disposição, força de vontade e coragem para enfrentar o que vier.

Peixes

É preciso curar seu corpo para estar bem com sua mente. Não permita que fraquezas e energias negativas inundem sua vida e mantenha a saúde em dia.