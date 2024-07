O que um homem olha muito para você, mas nunca fala com você: isso é o que ele sente por você

Os homens são complicados e de poucas palavras, e às vezes temos que observar seus gestos e decifrar o que significam para saber como se sentem em relação a nós e o que querem.

Uma das coisas mais comuns e que talvez já tenha acontecido contigo é um homem te olhar muito e até de forma insistente, mas não falar contigo e quando se aproxima ele vai embora.

Sem dúvida, são sinais que te deixam confusa e não sabe o que pensar ou sentir sobre ele, pois não sabe se ele gosta de você ou se na verdade não tem interesse, mas aqui explicamos o que significa para que possa ter mais clareza.

O que significa quando um homem te olha muito

Quando um homem olha muito para você, não há dúvidas de que ele gosta muito de você, sente-se muito atraído por você e te considera uma mulher bonita. Agora, a razão pela qual ele não fala com você é porque te vê como inalcançável ou se sente intimidado por você.

A especialista em linguagem corporal Maryfer Centeno explica por que isso acontece com os homens e deixa claro que eles se sentem nervosos e têm medo de estragar tudo.

"A pessoa gosta muito de você, mas de alguma forma também se sente intimidada, assim funciona o cérebro, você pode gerar até certo grau de ansiedade social como 'meu Deus, e se eu estragar, e se eu fizer errado', então a proximidade, estar perto de alguém aumenta a pressão e pode experimentar maior sentimento de ansiedade ou angústia", diz a especialista.

Além disso, ele destacou que se alguém olha muito para você, também é porque está te analisando. "Também é verdade quando alguém fica te olhando muito, além de gostar de você, está te analisando, observando e finalmente está vendo de longe, é um comportamento primitivo de avaliação, 'estou vendo o que ele está fazendo, estou analisando porque ele se move assim', mas obviamente um se concentra no que lhe interessa, no que gosta, no que atrai e se ele fica mais quieto quando está com você, essa timidez é parte do nervosismo que é normal quando se gosta muito de alguém".

Também aconselhou que, se você gosta desse garoto que tanto olha para você, não fale com ele, espere que ele se aproxime de você.

“Os homens preferem se aproximar por conta própria do que você se aproximar deles, porque dessa forma eles se sentem mais satisfeitos em dizer ‘olha, eu me aproximei dela’, então o recomendável é deixar que ele se aproxime de você”, afirmou.