Como usar tênis coloridos com elegância e frescor aos 40 para parecer ter 20

Os tênis tornaram-se o calçado favorito das mulheres de todas as idades, devido ao seu conforto e estilo, ajudando a rejuvenescer e a parecer jovem.

Recentemente, os tênis coloridos se tornaram uma tendência, e é que, embora antes fosse impensável usar esse tipo de tênis e parecer elegante, agora é possível alcançar se souber combinar.

O importante é ter em mente que você pode usar tons como vermelho, azul, rosa, preto, mas evite, na medida do possível, usar cores neon como verde, amarelo, fúcsia, porque aí sim você perderá elegância.

Então você pode usar esses tênis com jeans e outra peça que destaque e faça você parecer fashion, e por volta dos 20 anos, e aqui te dizemos como conseguir isso.

Calças de ganga com blazer e tênis vermelhos

Se quiser parecer elegante e com estilo aos 40 com um par de tênis vermelhos, você pode combiná-los com uma calça skinny e uma blusa.

Completa este look com um blazer preto ou branco, se for de outra cor não vai combinar bem com os tênis vermelhos, e adicione uma bolsa também nessas cores, ou vermelha, e você vai brilhar onde quer que vá, seja em um encontro, no trabalho, ou passeio.

Calças jeans e camisa de ganga com tênis pretos

Para um visual fresco e moderno aos 40 anos, você pode usar uma calça mom jeans com uma camisa jeans e usá-la por dentro.

Complemente este visual com um par de tênis pretos que darão um toque chique, moderno e confortável à sua roupa, e eleve o visual com uma bolsa pequena preta.

Calças de ganga e camisola tricotada com tênis cor-de-rosa

Se você prefere o estilo Barbie, pode usar uma calça skinny preta ou azul com um suéter de tricô rosa aos 40 anos.

E para combinar perfeitamente, use um tênis na mesma tonalidade de rosa e complemente com acessórios e joias que realcem o visual e destaquem você.

Calças de ganga com casaco de couro e tênis azuis

Também podes usar um conjunto elegante e confortável composto por qualquer tipo de jeans, uma blusa e uma jaqueta de couro preta.

Para este visual, pode optar por usar uns tênis azuis escuros, que vão combinar perfeitamente e te farão parecer mais jovem.