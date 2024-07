As revelações deste domingo para os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot

Confira as revelações deste domingo, 14 de julho, para os signos de Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, de acordo com o tarot.

Signo de Libra - De 23 de setembro a 22 de outubro

Ótima fase amorosa para o signo de Libra. O tarot alerta que você encontrará em breve a pessoa ideal para um relacionamento formal.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

O tarot alerta para a importância de cuidar da sua saúde devido ao estresse e às pressões do trabalho. Fique atento e evite problemas jurídicos.

Signo de Sagitário - De 22 de novembro a 21 de dezembro

Ótima notícia para o signo de Sagitário: Você terá muito sucesso economicamente e também com novos contratos de trabalho.

Signo de Capricórnio - De 22 de dezembro a 19 de janeiro

No amor, você removerá rancores do passado e conversará com aquelas pessoas com quem precisa fechar círculos.

Signo de Aquário - De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

É um momento de sucesso profissional. O tarot indica que você terá a oportunidade de crescer na sua área de atuação. Mantenha sua atenção redobrada nesta fase.

Signo de Peixes - De 19 de fevereiro a 20 de março

Neste momento, o tarot faz um importante alerta para o signo de Peixes: é importante deixar partir alguém que não te valorizou. Não tenha medo desse desapego.

Com informações do site Selfie PT