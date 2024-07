Estas são as 6 verdades que um relacionamento duradoura carrega

Relacionamentos não precisam ser tão complexos quanto parecem. Apesar das diferenças e ocorrências na vida de um casal que decidiu compartilhar da companhia um do outro pelo resto da vida, é possível manter a harmonia por muitos anos.

Embora as experiências sejam individuais e particulares, há certos padrões comportamentais que podem ajudar na jornada amorosa duradoura. Segundo o psiquiatra Joseph Shrand ao portal Psychology Today, a valorização é um fator primordial.

“Todos querem a mesma coisa: ser valorizados por outra pessoa. Esta é a chave para todos os relacionamentos no mundo. Pense em cada pessoa que você já conheceu: cada uma delas quer se sentir valorizada por outra pessoa. É o fio que nos une como espécie”, diz o especialista.

1. Nunca minta: a confiança é a base para uma relação de respeito, sendo uma ferramenta primordial para fazer durar.

2. Tenha atenção: Perceba o comportamento de seu parceiro e suas emoções. Tente entendê-lo e procure comunicar que você agrega importância. Um entendimento profundo pode amenizar os sentimentos negativos.

3. Dê importância às pequenas coisas: sempre expresse sua apreciação pelo parceiro e jamais se esqueça de dizer que o ama com frequência.

4. Questione ao invés de se preocupar: sempre pergunte por que seu parceiro está fazendo algo sem tom de julgamento. A confiança criará um ambiente seguro para a vulnerabilidade.

5. Procure dar risada: aproveitem a companhia um do outro com muito abraço e sorriso, a fim de impulsionar a intimidade e liberar o hormônio do amor.

6. Conversem claramente durante os conflitos: ambos têm algo a dizer então se comuniquem claramente, a fim de resolver o problema, sem lançar acusações um sobre o outro. Preste atenção nos momentos de perigo para a relação.