Elegante e poderosa! A estampa de ‘riscas diplomático’ está arrasando: é perfeita para o escritório e fica muito elegante

Desde o início de 2024, os especialistas em moda começaram a falar sobre o estilo ‘avô’ ou moda de avô, que nada mais é do que o uso de peças clássicas com cortes retos que resultam em alguns dos looks mais sofisticados dignos de tendências como o ‘old money’ que se encaixam perfeitamente na linha do luxo discreto.

Sim, se pensava que a moda do ‘avô’ estava “ultrapassada”, então está enganado, e é precisamente por isso que o uso de peças de alfaiataria, como coletes e calças de pregas, está invadindo os centros comerciais, propondo um dos looks mais chiques e sofisticados para as mulheres.

Estampado de riscas diplomático Pinterest (Pinterest)

Poucas mulheres famosas têm aderido à tendência do colete de alfaiataria que uma vez foi levada ao topo por Yves Saint Laurent em 1966, graças à sua coleção ‘Le Smoking’ e que hoje em dia tem cativado Hailey Bieber e Kendall Jenner como uma das peças para usar no look do dia a dia e parecer uma verdadeira expert em moda.

O que é o padrão de riscas diplomáticas?

Os looks de alfaiataria continuam sendo um sucesso, mas não vêm sozinhos, vêm acompanhados de um tipo de estampa que só poderia trazer à tona o lado mais sofisticado da roupa, e estamos falando da tão conhecida 'risca de giz'.

O estampado de ‘risca diplomático’ remonta ao Século XIX, quando os banqueiros começaram a usar ternos escuros com uma linha fina em branco, a qual historiadores começaram a definir sua separação com base no poder e status que possuíam dentro da empresa.

Logo, isso foi transferido para a sociedade como um símbolo de influência e status que logo começou a ser adotado pelo estilo dândi britânico e posteriormente, nos anos 20, foi transferido para os Estados Unidos para ser usado pelos homens da máfia e chefes até que finalmente, Frank Sinatra o levou para o mundo da música.

Estampado de riscas diplomático Pinterest (Pinterest)

Como usar estampa de risca diplomática?

Foi o ‘power dressing’ que teria consolidado o uso de roupas poderosas como o terno, e este ano, com o aumento do estilo old money e fashionistas que aderiram ao luxo discreto, ele retorna com mais força.

O padrão de riscas diplomáticas é comumente encontrado em conjuntos completos, por isso será raro não o encontrar em conjuntos completos, a única coisa que precisas adicionar são sapatos tipo stiletto, sandálias de salto alto e acessórios como pequenas bolsas e óculos de sol.

Sim, por outro lado, se não é sua coisa usá-lo em conjuntos completos ou se prefere algo mais casual, combine com calças cargo, calças wide leg ou boca de sino, darão aquele ar retro e chique sem ser muito formal, adicione sandálias e use apenas um colete ou uma camisa com estampa de riscas diplomáticas.

Sendo um traje de cortes retos e elegantes com tonalidades neutras, eles combinam perfeitamente com qualquer tipo de peça, apenas tenha cuidado para não combinar dois padrões, ou então perderá a harmonia, tente dar-lhe o destaque que merece.