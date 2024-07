As revelações deste sábado para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot

Confira as revelações deste sábado, 13 de julho, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão e Virgem, de acordo com o tarot.

Signo de Áries - De 21 de março a 19 de abril

O tarot de hoje destaca que nunca é tarde para procurar novos caminhos. Com astúcia, muita calma e perseverança tudo se consegue.

Signo de Touro - De 20 de abril a 20 de maio

No tarot, a Rainha de Paus é a mais dinâmica. Ela é a primeira a lutar por uma boa causa, é otimista e recebe com alegria e entusiasmo as mudanças. Talvez este seja o impulso que você precisa para começar a colocar em prática aquele projeto que há tanto tempo vem planejando.

Signo de Gêmeos - De 21 de maio a 20 de junho

No tarot, a Grande Sacerdotisa pede tolerância e compreensão diante da fragilidade, ou do que é percebido como fragilidade nos outros. Enxergue além do que está visível, além do habitual. Veja além das ações, além da agressividade que frequentemente esconde medo e insegurança.

Signo de Câncer - De 21 de junho a 22 de julho

Equilíbrio é o que o Tarot pede. Tudo é importante. A carreira, a família, o amor, os amigos, o bem-estar, o lazer, todos esses aspectos têm – ou deveriam ter - seu devido peso na balança. Temos tempo para todos esses aspectos, é apenas uma questão de organizar melhor a agenda e a mente também.

Signo de Leão - De 23 de julho a 22 de agosto

O tarot destaca que o que importa é viver o que se tem, e o que se tem é o presente. A mania que temos de estragar o presente com o futuro! Sem um bom presente, não há um bom futuro.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

O tarot alerta que o signo de Virgem deve enfrentar novamente uma situação em que não estivemos tão bem anteriormente. Além disso, uma prova está chegando, possivelmente relacionada ao coração.

