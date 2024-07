Cansada das unhas francesinhas? A manicure BB cream será a sua nova obsessão: veja como fica

É quase impossível pensar que exista um tipo de manicure que roube a coroa das famosas unhas francesas, mas, desde há um ano, o aumento de designs minimalistas com essa essência cremosa tornou-se uma das tendências mais fortes que aos poucos têm destronado o estilo clássico pelo qual mulheres jovens e maduras têm optado ao longo do tempo.

De um tempo para cá, o mundo da moda e da beleza evoluiu a tal ponto que não basta algo parecer bonito, também deve ser funcional e, não apenas isso, deve ter algum tipo de benefício, buscando cada vez menos invasão, apostando na beleza natural.

Esta é a razão pela qual a manicure italiana, brasileira e até escandinava se tornaram umas das mais pedidas pelas mulheres, pois não só estilizam e realçam a beleza das suas mãos, também ajudam a hidratá-las com diferentes elementos que proporcionam um extra às suas unhas.

O que são as unhas BB Cream?

Os designs de unhas minimalistas tornaram-se os favoritos das mulheres e se você quer continuar nessa linha que finalmente rompeu com a extravagância das unhas XL que Billie Eilish e Rosalía costumavam usar para aderir a estilos dignos de Hailey Bieber, então você veio ao lugar certo.

Certamente o termo 'BB Cream' começou a ressoar em sua mente e é isso mesmo, trata-se de um tipo de manicure que está diretamente relacionado ao famoso produto de cuidado facial, mas não, desta vez não se trata de um tipo de 'creme' ou 'maquiagem', ele se transforma para que você possa exibir mãos bonitas, hidratadas, sem imperfeições e estilizadas.

A manicure ‘BB Cream’ propõe um tratamento completo, o que significa que não só proporciona beleza às suas mãos, mas também nutre, fortalece e protege suas unhas. Dessa forma, você poderá finalmente esquecer os tratamentos invasivos que acabam danificando suas unhas, tornando-as fracas e quebradiças.

Como se fazem as unhas BB Cream?

Às vezes, o simples é o mais bonito, por isso, se entre seus planos está exibir mãos alongadas, saudáveis e limpas, as unhas BB Cream são para você, pois além desse benefício extra de nutri-las, elas ficam bonitas e combinam perfeitamente com qualquer visual graças ao seu acabamento simples e cremoso.

Na verdade, não se trata de um tipo de manicure complexo, pois pode ser feito em casa e em muito pouco tempo, então você não terá que se preocupar em comprometer horas no salão de beleza, conseguindo um acabamento que você pode facilmente recriar por si mesma.

Apenas falta aplicar o esmalte numa unha bem polida, limando qualquer tipo de imperfeição que possa existir, com o objetivo de que o acabamento pareça limpo. Depois de aplicar as camadas que considerar necessárias, deixe secar e finalize com um top coat que ajude a manter o seu brilho e durabilidade.