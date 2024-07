As quatro cores de cabelo que rejuvenescem e são perfeitas para mulheres de 40+

Toda mulher que chega aos 40 anos tem duas premissas, parecer jovem e eliminar os cabelos brancos. Para isso, é necessário contar com a recomendação de um bom estilista que indique, de acordo com o seu tom de pele, qual é o tom ou cor que você deve usar no seu cabelo.

Quatro tons suavizam e criam aquele efeito iluminador no rosto que suavizam os traços mais marcados, rugas, olheiras, flacidez e outros sinais de envelhecimento. Portanto, tome nota, pois explicamos quais são e seus efeitos rejuvenescedores:

Tom castanho-claro ou chocolate

O castanho é uma cor que favorece em qualquer idade. É verdade que existem várias tonalidades e o ideal seria encontrar a cor certa conforme o tom de pele. Os estilistas recomendam clarear o cabelo um ou dois tons abaixo do tom da pele. Portanto, é melhor evitar tons de castanho escuro e preto, pois destacam mais as características faciais e possíveis rugas.

Tom loiro dourado ou cinza

O loiro nem sempre fica bem em todo mundo, mas é o que melhor disfarça os cabelos brancos, além de trazer muita luminosidade ao rosto. Há quem prefira um tom mel ou pequenos reflexos dourados que dão um toque muito mais natural ao cabelo. Os tons de loiro acinzentado também são muito favorecedores, pois suavizam as rugas e disfarçam manchas vermelhas na pele.

Tom castanho mogno ou acobreado

Se quiser arriscar uma mudança radical de visual com vermelho, é melhor optar por tons castanhos, mogno ou acobreados, pois permitem que o seu cabelo pareça muito mais natural. Em qualquer caso, os especialistas recomendam evitar, dentro do possível, cores vibrantes, pois acentuam as imperfeições da pele e é difícil cobrir os cabelos grisalhos.

As luzes ajudam a disfarçar os fios brancos

A iluminação no cabelo é importante, por isso optar por luzes de vários tons também pode ser uma boa opção. Uma das técnicas que melhor funciona para gerar esse efeito é colocar um tom sobre o outro. Ao fazer essa mistura, os reflexos ficam muito naturais e com contrastes de claros e escuros que resultam em um efeito rejuvenescedor.