Ao estilo de JLo: como combinar e usar as calças cenoura de acordo com o seu corpo

Aos 54 anos, Jennifer López tem trilhado e colhido um grande caminho na indústria da música e do cinema, mas também é uma referência em moda, pois sempre acerta em cada look que veste, assim como nas roupas que escolhe para sair e viver seu dia a dia. É uma mulher que se destaca pelo seu glamour, simplicidade e classe.

ANÚNCIO

Ver a JLo em ‘trajes de banho’ é quase impossível. Ela está sempre arrumada, e prova disso foram suas férias na Itália, quando foi capturada pelos paparazzi usando um maiô branco de corpo inteiro com sandálias sem salto no mesmo tom. Ela as usou na água rasa, para se mover de uma embarcação para outra. Talvez outras celebridades optassem por algo mais tradicional: chinelos.

Recentemente, foi flagrada passeando e comprando flores, e mesmo usando chinelos flip flops, estava linda com um estilo bem campestre: camisa de manga curta com estampa floral, calça cenoura, chapéu, brincos grandes e bolsa hat basket bag de ráfia. Simplesmente impressionante para dominar o verão.

Calças cenoura: um visual fresco e versátil

As calças ‘cenoura’, também são chamadas ‘Carrot’ em inglês, pois precisamente, este tipo de calça foi comparado a este vegetal por sua forma: são mais largas na região dos quadris e das coxas e se estreitam em direção ao tornozelo, geralmente terminando com uma barra ajustada ao redor dos tornozelos. Essa forma torna-as confortáveis e, ao mesmo tempo, modernas.

Podem ser encontrados em denim, mas se você deseja apostar em um estilo mais vanguardista e elegante, então o ideal é usá-las em branco, bege, cores pastel (rosa, azul claro, verde menta, lilás), tons terrosos (areia, terracota) e cores vivas (amarelo, coral, turquesa).

Ao usá-las, é importante levar em consideração algumas coisas, como evitar blusas ou tops muito largos, pois fazem com que se perca a silhueta e o estilo pareça desproporcional, e evitar sapatos muito grandes, com plataformas, que podem fazer as pernas parecerem mais curtas. É melhor optar por sapatos mais elegantes e simples, como mocassins, sapatilhas de bico fino ou slippers.

Como usar em cada tipo de corpo

Formato de pera: A forma larga nos quadris e estreita nos tornozelos ajuda a equilibrar a figura. Por isso, os especialistas em moda afirmam que usá-la em tons escuros com uma blusa sem ombros ou decote em V para chamar a atenção para a parte superior do corpo. Opte por cores claras ou estampadas florais e sandálias de cunha ou saltos baixos para alongar as pernas.

ANÚNCIO

Retângulo: Adicionam volume nos quadris e coxas, criando a ilusão de curvas. Uma maneira chique de usá-lo é com cores claras ou pastel, com um top com babados, franzidos ou detalhes no busto para adicionar volume em tons vibrantes ou estampados.

Ampulheta: Destaca a cintura e mantém a proporção dos quadris e coxas. Ficam ótimas em cores vibrantes como coral ou turquesa, com um crop top ou blusa justa para destacar a cintura em tons neutros ou estampados sutis e sandálias de salto médio ou alto para acentuar a figura.