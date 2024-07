O ritual que você pode fazer com folhas de louro para proteger sua casa e abrir caminhos

Segundo a astrologia, a folha de louro é conhecida por ser uma planta solar e simboliza poder, glória e vitória.

Por isso, é um dos ingredientes essenciais na maioria dos rituais, principalmente naqueles que pretendem criar proteção ou afastar más energias.

Como fazer um ritual com folha de louro

Como detalhado pelo site Minuto Neuquen, uma das maneiras mais simples e eficazes de usar a folha de louro em um ritual é como fragrância. Para isso, coloque várias folhas secas em um recipiente com a mesma quantidade de água mineral ou destilada e álcool puro. Depois, deixe descansar por 2 a 4 ciclos lunares, momento em que a água terá um tom marrom.

Com isso, poderá ser utilizado para complementar todos os espaços da casa. Este aroma ajudará a manter boas energias e os caminhos abertos para seguir em frente sem tantos obstáculos.

Além disso, servirá para repelir más energias e purificar locais. Por isso, é recomendado fazer decorações com esse tipo de plantas e colocá-las em vários cantos da casa como mecanismo de proteção.

Ainda de acordo com as informações, por ser do elemento fogo, é um símbolo de força e iniciativa, por isso é perfeito para usar naqueles dias em que você não tem muita energia, pois ajudará a reparar e manter as vibrações elevadas.

Com informações do site Minuto Neuquen