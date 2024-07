A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Leão – Carta A Morte

Cuidado com a influência de pessoas superficiais em sua vida e também não aceite permanecer em lugares onde é desdenhado. Se você for consciente em suas ações, poderá sair ganhando e não será prejudicado, mas é preciso atenção. Cuidado com terceiros tentando atrapalhar a sua vida.

Virgem – Carta A Estrela

Projetos saem do papel e novos negócios ou resultados buscados chegam em sua vida marcando uma temporada positiva. Saiba agir com equilíbrio e destreza. Fertilidade em alta e gravidez.

Libra – Carta A Imperatriz

Hora de colher o resultado de algumas ações e uma gravidez também pode ser descoberta. O momento é de muita fertilidade para plantar e colher os resultados que deseja, o que deve ser aproveitado para o bem.

Escorpião – Carta A Morte

Uma situação chega ao fim e sua vida e por mais que isso influencia sentimentos de tristeza e perda, no futuro as consequências dessa finalização serão positivas. É preciso saber dar a volta por cima e seguir em frente.