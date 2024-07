A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Áries – Carta A Torre

Momento de começar a reconstruir sua vida com muita esperança e luz. O que foi perdido precisa ser superado e é hora de olhar para o presente e futuro com foco na vitória. Não se diminua mais e evite ao máximo vibrar na escassez, porque é hora de seguir em frente com fé em si mesmo.

Touro – Carta O Juízo Final

Momento de se manter em equilíbrio e com descrição. Evite ao máximo que seus problemas internos ou conflitos com os outros sejam expostos. É preciso dar atenção extra ao psicológico para não repetir um ciclo de complicações.

Gêmeos – Carta o Enforcado

Não deixe mais as coisas pela metade e seja analítico, mas também saiba agir para alcançar o que deseja. A dificuldade para concretizar seus planos nem sempre é somente externa, por isso busque encontrar os caminhos para realizar e batalhar pelos objetivos.

Câncer – Carta A Morte

Cuidado com a influência de pessoas superficiais em sua vida e também não aceite permanecer em lugares onde é desdenhado. Se você for consciente em suas ações, poderá sair ganhando e não será prejudicado, mas é preciso atenção. Cuidado com terceiros tentando atrapalhar a sua vida.