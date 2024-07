Os quatro novos perfumes que conquistarão a partir de julho

Agora em julho, as principais casas de moda trazem algumas fragrâncias que vão encantar nesta temporada e até prometem se tornar uma grande lembrança olfativa. Há opções para todos os gostos e ocasiões, seja de dia ou de noite.

De acordo com o portal especializado em perfumes, Fragrántica, para esta temporada a baunilha será a protagonista, e isso está muito claro para a Gucci, que lançou sua coleção de aromas ‘Flora’. Estes são os perfumes que você deve experimentar.

Flora Gorgeous Orchid, da Gucci

Este doce aroma chegou esta semana pelas mãos da cantora Miley Cyrus, que é o rosto do perfume que tem notas de baunilha. De acordo com a prestigiosa marca, ‘Gucci Flora Gorgeous Orchid é a primeira fragrância gourmand floral ozônica da casa, com uma abordagem inovadora que infunde a esta fragrância gourmand uma perspectiva fresca de baunilha’.

Também possui acordes florais, talcados e doces, o que permite usá-lo principalmente durante o dia, embora as mais ousadas também possam usá-lo à noite. Este eau de parfum está disponível em frascos de 100 ml e 50 ml, com preços variando entre USD$168 e USD$135.

DKNY 24/7, por Donna Karan

Para o público mais jovem, “Donna Karan traz sua nova fragrância em forma de um relógio de areia metalizado, que contém um aroma floral amadeirado frutado desenvolvido pelo mestre perfumista da Firmenich, Frank Voelkl. É um suco bem equilibrado, cheio de energia, e é um cheiro de hoje”, explicou o portal Fragrantica.

Entretanto, a youtuber Aprendiz de perfumista descreve-o como um cheiro de "rosas maduras, mas doces, ligeiramente picantes, sobre uma base de madeira". Além disso, também tem notas de tuberosa e notas verdes; e as notas de fundo são sândalo, ambroxan super, cedro e almíscar.

Flor Virtual Paradoxa, da Prada

"A fragrância é descrita como floral fresca e ampliada pela Inteligência Artificial que, segundo a Prada, 'permite aos perfumistas explorar novas possibilidades e expressar sua criatividade, e compor novos e inesperados acordes com um acorde de jasmim'", publicou o portal Fragrántica.

Está disponível em apresentações de 90 ml, 50 ml, 30 ml e 10 ml, com preços variando de USD 35 a $165. Prada, em seu site, descreve este eau de parfum como “uma fragrância floral almíscar que captura o aroma floral arejado do jasmim como é percebido na natureza. A assinatura vanguardista revela notas de saída frescas e picantes de vert de bergamota italiana, um coração floral animado que incorpora um acorde de jasmim e neroli”.

Através da sua conta no Instagram, a marca de moda afirmou que o Paradoxe Virtual Flower é “a combinação de precisão tecnológica e intuição humana”.