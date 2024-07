4 sinais de que ele não está mais interessado durante o sexo

Quando um homem está apaixonado, nota-se, e quando não está, nota-se ainda mais, especialmente pela sua atitude no sexo, onde não consegue esconder ou disfarçar nada.

Quando ele já te vê como uma amiga e está entediado no sexo, ele tem alguns comportamentos ou atitudes que o deixam em evidência, e aos quais você deve estar atenta.

Por isso, aqui estão alguns comportamentos para que você os descubra e não permita que continuem te enganando só porque não querem te deixar.

Atitudes de um homem durante o sexo que indicam que ele não está mais gostando e te vê apenas como uma amiga

Ela se levanta assim que terminam e nem fala com você

Quando um homem se levanta imediatamente após terminar e não fala mais contigo durante ou após o sexo, é porque ele não te quer e te vê apenas como uma amiga com quem ele tem intimidade.

Especialmente, se antes ele fazia isso e agora não faz mais, apenas se concentra no ato sexual e não em fazer você se sentir bem, dedicar palavras de amor a você, ou dizer “eu te amo”, então você saberá que ele não está mais desfrutando.

Se irrita com tudo

Se o seu parceiro está irritado com tudo durante as relações sexuais e já não gosta mais do que você fazia antes e que costumava gostar, é porque ele está entediado.

Quando eles desfrutam do ato sexual e te amam, eles adoram tudo o que você faz, e se não gostam, eles te dizem da maneira mais sutil possível para não te fazer sentir mal, então se isso não está acontecendo mais, é porque eles se cansaram.

Não te dá beijos nem carícias

Quando o seu parceiro já não desfruta do sexo e te vê apenas como uma amiga, ele não te beija mais nem tem gestos românticos contigo, como carícias.

Ele basicamente quer terminar o ato rapidamente e não o faz por amor ou prazer, então se ele está agindo assim contigo é porque ele não te ama mais, ele apenas te vê como uma amiga.

Verifica o celular durante o sexo ou depois

Outra atitude que revela que um homem não está mais desfrutando do sexo é quando ele começa a verificar o celular depois das relações, e até mesmo durante.

Isso só mostra o quão entediado ele está e que ele não sente mais nada por você, então você deve ficar alerta e não permitir que ele te use ou te engane.