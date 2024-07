‘Gym sis’: a tendência viral do TikTok que empodera as mulheres na academia

Nas redes sociais como TikTok, está se tornando cada vez mais popular a tendência de mulheres que publicam conteúdo com suas rotinas diárias e dicas para realizar exercícios de força na academia.

ANÚNCIO

Estes espaços, especialmente as salas de peso livre, ao longo do tempo têm sido ocupados pelos ‘gym bros’, no entanto, cada vez mais mulheres se juntam com suas companheiras de treino, suas ‘gym sis’, para fazer exercícios de força.

As salas de musculação já não são exclusivas para os ‘gym bros’

Esta tendência não apenas quebra estereótipos arraigados sobre os papéis de gênero na academia, mas também cria comunidades de apoio e motivação. Geralmente, as mulheres costumam praticar zumba, pilates e esteiras, enquanto os homens preferem treinamento de força.

O que torna uma ‘gym sis’ tão especial?

Para além de ser apenas uma companheira de treino, uma ‘gym sis’ irá te motivar a se esforçar mais. Além disso, a presença de uma amiga durante o exercício não só melhora o seu desempenho físico, mas também pode reduzir o stress. As conversas e o apoio emocional de uma ‘gym sis’ podem fazer você se sentir mais relaxada e feliz.

Por outro lado, você pode se sentir mais segura. Seja para ajudar nos levantamentos de peso, corrigir a sua postura ou estar lá em caso de emergência.

Então, se você ainda não tem uma ‘gym sis’, é hora de procurar por uma companheira de treino que te ajude a alcançar seus objetivos e a aproveitar cada passo do caminho.