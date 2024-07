A importância da vitamina D para uma vida longa e saudável, segundo especialista

A busca pela longevidade com qualidade de vida é um objetivo comum e a vitamina D pode ser uma aliada valiosa nesse caminho, segundo especialistas. Esta vitamina é essencial para fortalecer os ossos e manter o sistema imunológico funcionando adequadamente. A exposição ao sol por alguns minutos diários é uma forma natural de obter vitamina D, mas ela também pode ser suplementada na dieta.

ANÚNCIO

A importância da vitamina D

A longevidade é influenciada por diversos fatores, e a vitamina D desempenha um papel importante ao ajudar na absorção do cálcio nos intestinos, fortalecendo os ossos e mantendo o equilíbrio do organismo. Para garantir níveis adequados dessa vitamina, é fundamental adotar uma alimentação balanceada que inclua alimentos ricos em vitamina D, como peixes gordurosos, fígado de boi, laticínios, gema de ovo, cogumelos e abacate. Produtos industrializados, como manteigas e iogurtes enriquecidos, também são boas fontes.

A vitamina D é armazenada no fígado, no tecido adiposo e nos músculos, sendo vital para a estrutura óssea. Sem ela, o intestino não absorve o cálcio de forma eficaz, o que pode comprometer a saúde óssea e o equilíbrio do corpo. Com a saúde óssea em dia, o sistema imunológico também funciona melhor, contribuindo para um envelhecimento saudável.

A nutricionista Jenny García explica que a vitamina D, também conhecida como calciferol, é lipossolúvel, ou seja, é mais bem absorvida na presença de gorduras. Ela é armazenada no fígado e nos músculos, sendo fundamental para o bem-estar geral do organismo.

Fontes de vitamina D

A vitamina D pode ser obtida de três formas: através da exposição ao sol, da alimentação e de produtos enriquecidos. A exposição solar deve ser feita com precaução, seguindo orientações médicas. Alimentos ricos em vitamina D incluem peixes gordurosos (como salmão e atum), óleos de fígado de peixe, fígado bovino, laticínios, gema de ovo, cogumelos e abacate. Além disso, produtos enriquecidos como bebidas vegetais, sucos, cereais e iogurtes também contribuem para a ingestão dessa vitamina.

Deficiências de vitamina D podem levar a problemas no metabolismo ósseo, sistema imunológico e cardiovascular. Estudos indicam que manter níveis adequados de vitamina D pode ajudar a prevenir diabetes tipo 2, câncer e depressão.

Fonte: O Globo