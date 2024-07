Seu Zé mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para esse fim semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Zé Pelintra trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Áries – Carta 10 e 17

Com problemas ficando no passado de vez, seu equilíbrio é retomado e o ajuda a lutar por novos objetivos. Lembre-se de que a vida é sobre correr atrás, pois nada cairá do céu.

Touro – Carta 16 e 21

Não deixe de aproveitar as coisas boas da vida, principalmente nos relacionamentos. O estresse que tira seu brilho também consome sua energia e o faz se distanciar de coisas boas.

Gêmeos – Carta 36 e 2

Quando os caminhos se abrem, é preciso ser rápido e astuto para aproveitar. Já passou da hora de deixar de perder tempo com coisas que não valem a pena.

Câncer – Carta 3 e 4

Cuidado com pensamentos do passado que atrapalham sua vida atual. Chegou a hora de ficar de olho nas intenções das pessoas que desejam voltar a fazer parte da sua vida.