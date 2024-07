Ele está apaixonado? O que significa quando um homem constantemente segura seu cabelo

No mundo da paquera, muitas coisas são permitidas, por isso você deve saber o que significa quando um homem constantemente segura o seu cabelo para que possa interpretar bem seus sinais. Este gesto tem diferentes conotações dependendo da pessoa que se aproxima de você para fazê-lo, mas neste caso, nos referimos apenas àqueles do sexo oposto.

Nem todas gostam de ser tocadas no cabelo por motivos estéticos e de higiene, portanto, se for o seu caso, não tenha medo de estabelecer limites e pedir respeitosamente à pessoa para parar, mesmo que tenha feito com as melhores intenções.

Mover o cabelo é um gesto de flerte e romantismo | Freepik (Freepik)

O que significa um homem constantemente puxar o seu cabelo?

Bem, o fato de um homem constantemente pegar no seu cabelo significa que ele deseja diminuir a distância física entre vocês e se aproximar mais, talvez para te beijar ou pelo menos te tentar, mostrando que está muito interessado e atraído por você.

Procura fazer você se sentir especial, flertar e ver se você se intimida ou se também gostaria de levar as demonstrações de carinho para um terreno mais físico.

O cabelo é uma das principais ferramentas de sedução da mulher | Freepik (Freepik)

Também deve considerar outros aspectos desse detalhe contigo, por exemplo, se ele o faz com extrema delicadeza e suavidade enquanto te olha nos olhos de forma intensa ou sedutora, ou se, ao invés disso, tenta desarrumar seu cabelo para chamar a sua atenção.

No caso de acontecer o segundo, ele pode não ter coragem de te dizer o que sente, mas utiliza esses gestos para ter contato físico contigo e te fazer rir.

Além disso, um homem constantemente segurando seu cabelo pode ser um ato de amor se for acompanhado de outras ações complementares como acariciar seu rosto, te dar um beijo, segurar sua mão, entre outros.

Se tiveres um relacionamento mais sério, não se surpreenda se a sua parceira escovar ou acariciar o seu cabelo quando estão deitados, pois é um gesto de amor e cumplicidade.