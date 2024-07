De Alasca a Ushuaia: A fascinante rota da Rodovia Pan-Americana

A Rodovia Pan-Americana é reconhecida como a rede rodoviária mais longa e extensa do planeta, com cerca de 30 mil km de comprimento. Esta estrada monumental começa em Prudhoe Bay, no Alasca, nos Estados Unidos, e vai até Ushuaia, na Argentina, atravessando 14 países ao longo das Américas. Esta rota épica proporciona uma jornada única, passando por uma impressionante variedade de paisagens e culturas.

Uma jornada através de diversos climas e terrenos

A Pan-Americana oferece uma viagem fascinante, desde as terras geladas do Alasca até as florestas tropicais da América Central e as montanhas dos Andes na América do Sul. A ideia da rodovia foi proposta pela primeira vez na Quinta Conferência Internacional dos Estados Americanos em 1923, e a construção das diversas seções começou na mesma década. Este empreendimento colossal exigiu uma coordenação significativa entre várias nações.

Registrada no Guinness World Records como a mais longa “estrada motorizada” do mundo, a Pan-Americana possui uma lacuna de cerca de 160 km na Região de Darién, entre a Colômbia e o Panamá, que não pode ser atravessada por veículos. Este trecho intransitável é uma floresta tropical densa e perigosa, rota de cartéis de drogas, tornando a travessia a pé arriscada.

Na América do Norte, a estrada passa por florestas e montanhas no Canadá, áreas urbanas e agrícolas nos Estados Unidos, e terrenos acidentados no México. Ao entrar na América Central, a rodovia atravessa florestas tropicais, vulcões ativos e cidades em países como Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica e Panamá.

Desafios e aventuras ao longo da rota

Atravessando a América do Sul, a Pan-Americana cruza os Andes, a Floresta Amazônica e as estepes da Patagônia, conectando países como Colômbia, Equador, Peru, Chile e Argentina. Curiosamente, o Brasil não faz parte do trajeto desta rodovia.

O recorde atual para percorrer toda a extensão da rodovia é de 24 dias, mas a maioria das pessoas leva de alguns meses a um ano para completar a jornada. A travessia da perigosa Região de Darién a pé pode levar cerca de 4 dias.

