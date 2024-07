Cuidado ao usar skinny jeans! Erros que você deve evitar ao usá-los se não quiser que os pneuzinhos apareçam

Os skinny jeans são as calças favoritas de todas, pois dão um corpo bonito por serem justas e realçam as suas curvas, te dando um visual moderno, jovem e sexy.

ANÚNCIO

Você pode usar os jeans em qualquer idade e de muitas formas, mas se quiser evitar que os pneuzinhos apareçam, existem alguns erros que não deve cometer.

Por isso, dizemos quais são esses erros nos quais você não deve cair para que você pareça espetacular e valorize seu corpo.

4 erros que você deve evitar ao usar os skinny jeans se não quiser que as gordurinhas fiquem marcadas

Usar skinny jeans muito apertados

Um dos piores erros que você pode cometer ao usar skinny jeans é usá-los muito apertados ou num tamanho menor que o seu.

E isso fará com que os pneuzinhos fiquem marcados, assim você não vai ficar bem usando top, body ou uma blusa justa, então é melhor usar o seu tamanho, ou, se possível, um tamanho maior para que você fique confortável.

Usar jeans skinny abaixo da cintura

ANÚNCIO

Outro erro no qual você não deve cair é usar calças skinny abaixo da cintura, na altura dos quadris, pois isso irá acentuar suas gordurinhas e não vai beneficiar em nada a sua imagem.

O ideal é usar esse tipo de jeans na cintura, escondendo qualquer dobrinha e beneficiando ao máximo seu físico.

Usar cinto com calças skinny

Também se deve evitar usar cinto com as skinny jeans, pois isso fará com que os pneuzinhos fiquem mais marcados.

É melhor usar sem esse acessório, a menos que realmente fique muito folgado e seja completamente necessário, mas de preferência evite-os.

Se consegue evitar os erros anteriores, então deve ter cuidado de não cair no quarto erro, que é usar tops ou blusas curtas quando a calça jeans estiver apertada ou usada na cintura.

E é que isso vai acentuar esses pneuzinhos e você vai parecer exatamente como não quer, então se você usar esses jeans dessa forma, é melhor optar por blusas largas, oversized, camisas ou blazers.