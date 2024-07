Aprovado por Carolina Herrera! O blazer com saia longa é a combinação perfeita para climas incertos: veja como usar

Looks com blazer e saias longas

Carolina Herrera é uma das figuras mais importantes da indústria da moda, razão pela qual seus designs românticos junto com suas famosas regras de elegância têm sido tão respeitados quanto controversos.

A designer afirma que, para que uma mulher mantenha sua elegância em uma idade madura, ela deve parar de usar certas peças, como minissaias, biquínis e jeans, que ela menciona, têm uma idade e não são adequados após os 40 anos, pois existem outras alternativas que prometem o mesmo efeito e são muito mais adequadas.

“No que diz respeito aos biquínis, deixei-os para trás quando tinha mais de 40 ou no início dos 50. E não uso jeans. Não tenho idade adequada para eles. Os jeans são para os jovens,” mencionou em 2018 durante uma entrevista ao Daily Mail.

Esta é a razão pela qual especialistas em moda e a própria Carolina Herrera recomendam o uso de roupas sofisticadas, resultando em um visual chique e elegante que faz as mulheres parecerem mais elegantes, independentemente da idade. Eles recomendam camisas, maquiagem leve e até o uso de saias longas e blazers que prometem um visual digno de Carrie Bradshaw.

O blazer com saia longa é a combinação mais elegante que você tem que experimentar

O blazer é uma das peças mais queridas pelas mulheres, pois seu corte e essência permitem que seja perfeito tanto para um encontro casual com amigos, quanto como a cereja do bolo de um look de escritório, sua versatilidade é tanta que até com roupas esportivas ele fica maravilhoso.

Pouco a pouco, temos visto como o blazer se tornou uma das peças básicas de qualquer guarda-roupa e até faz parte da lista dos famosos 'cápsula', então se você também ama esta peça, aqui nós te ensinamos como dar um toque digno de um capítulo de uma série fashionista como Gossip Girl ou Sex and the City, tudo isso enquanto segue à risca as regras de Carolina Herrera.

Embora o blazer seja uma peça versátil e até camaleônica, existe uma peça que, sem dúvida, é o seu complemento perfeito e são nada mais, nada menos do que as saias longas, não importa em que textura ou o quão pomposas você as use, são ideais para um look de expert em moda.

Looks com blazer e saias longas Pinterest (Pinterest)

Como combinar blazer e saia longa?

Esta é uma das combinações mais requintadas e sofisticadas que você verá, e é que ambos os elementos juntos criam um visual perfeito para um evento ou até mesmo para ir ao escritório, mas você deve considerar alguns elementos que poderia adicionar para potencializar este look.

Se for uma saia de tule volumosa, dê-lhe o destaque que precisa adicionando elementos na parte superior que sejam neutros ou da mesma cor da sua peça inferior para equilibrar o seu visual, complemente com sandálias e acessórios pequenos ou grandes brincos com penteados do tipo clean look.

Para saias justas, fluidas ou acetinadas que proporcionam tons muito mais relaxados e são perfeitas tanto para ocasiões casuais quanto formais, você pode adicionar scarpins ou sapatos de salto alto, também pode deixar à mostra tops justos ou blusas discretas para que sua figura não se perca e sim se destaque.