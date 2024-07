O poderoso ritual para abrir caminhos, atrair amor e prosperar financeiramente

O início do mês de julho é o momento ideal para atrair boas energias. Os especialistas recomendam realizar rituais voltados para o amor e a prosperidade financeira, especialmente por ser o início do período retrógrado de Netuno.

Como detalhado pelo site Minuto Neuquen, um dos rituais mais simples de realizar envolve o uso do quartzo rosa, conhecido na astrologia por sua eficácia e resultados rápidos. É também muito fácil de ser feito em casa. Os materiais necessários para o ritual são:

- Pau de canela

- Quartzo rosa

- Bolsa vermelha

- Perfume pessoal (o que você usa com frequência).

O primeiro passo é relaxar e concentrar-se. Recomenda-se fazer isso em um local isolado e tranquilo. Em seguida, segure o quartzo rosa e passe-o suavemente entre as sobrancelhas para aliviar o estresse. Se desejar realizar este ritual em outros meses, é aconselhável fazê-lo durante a lua cheia.

Depois de começar, respire lenta e profundamente, visualizando momentos carregados de sentimentos relacionados ao amor, química e atração, entre outros. O objetivo é transferir esses sentimentos para o quartzo.

Em seguida, pegue o pau de canela nas mãos para sentir sua textura e aroma. Conecte-se emocionalmente com ele, permitindo que suas emoções fluam e sejam transmitidas para a canela. Ambos os elementos devem ser carregados com a energia e intenção da pessoa que está realizando o ritual.

Depois, borrife seu perfume pessoal no corpo, no quartzo e na canela. Coloque esses dois elementos dentro da bolsa vermelha, que simboliza vitalidade e paixão.

Ainda de acordo com as informações, carregue essa bolsinha consigo durante o dia, preferencialmente no lado esquerdo do corpo, onde está localizado o chacra cardíaco, para que a energia do ritual esteja sempre presente com você.”

Com informações do site Minuto Neuquen