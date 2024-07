A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Áries – Carta A Temperança

Um período de muita calma e lentidão. Não se desequilibre e apresse as coisas, pois o momento agora é de realizar trocas e até dar tempo para novos encontros em sua vida; isso trará respostas muito importantes e apenas uma etapa mais ociosa pode fazer você vivenciar isso verdadeiramente.

Touro – Carta O Sol

Fertilidade em alta e pessoas que fazem a diferença ao seu redor. Seja responsável e lembre-se de não se deixar ofuscar pelo brilho dos outros, pois cada um pode conquistar seu espaço. Sua energia agora atrai pessoas leais, mas também francas, portanto, saiba lidar com isso.

Gêmeos – Carta O Imperador

Uma fase está sendo completada em sua vida e o coloca a prova de alguma forma. Sua percepção deve mudar e será mais evidente classificar o que foi bom ou aquilo que fez algum dano. Cuide do emocional e seja responsável com suas decisões financeiras.

Câncer – Carta A Lua

Cuidado com perdas em sua vida, principalmente financeiras. É hora de se dedicar na recuperação da estabilidade emocional e buscar realidades mais estáveis. Cuidado com aquilo ou com pessoas que podem ser de reações conflitivas e perigosas.