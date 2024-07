O baralho espanhol mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Áries – 2 Paus

Uma etapa de parcerias importantes começa em sua vida e isso o ajudará em questões pessoais ou da vida profissional. Para amizades também pode ser um recomeço. É momento de não se apressar, mas também se abrir para a participação de novas pessoas em sua vida.

Touro – Ás de bastos

Aceite que uma nova fase começa em sua vida e não tenha medo do novo. Muita coisa começa a ser resolvida em relações e no trabalho ou carreira. Pare de focar sua energia naquilo que não acrescenta e abra os olhos para as oportunidades que podem surgir.

Gêmeos – 8 de espadas

Momento de lidar com pressões e estresses internos ou externos. Mantenha o equilíbrio e saia de atitudes que motivam comportamentos viciosos ou que são destrutivos de alguma forma. As dependências físicas e emocionais precisam ser superadas para que haja renascimento.

Câncer – 10 de espadas

A justiça age em sua vida, o colocando em um lugar onde nem tudo pode ser resolvido pelas suas próprias mãos. Seja cauteloso e inteligente para escolher suas batalhas e não perder tempo com o que não importa mais. Foque em seu crescimento.