O balayage platinado destronou as babylights e você pode usá-lo aos 50 para camuflar seus fios grisalhos

Se você quer camuflar seus grisalhos com classe e elegância experimente este balayage

As mechas babylights ficaram no passado e foram substituídas pelo balayage platinado, que é perfeito para mulheres de 50 anos ou mais.

Trata-se de um balayage que ajuda a disfarçar ou camuflar perfeitamente os fios brancos, pois é da mesma cor, fazendo com que os cabelos brancos não sejam visíveis, parecendo um efeito natural desta tendência.

Portanto, se tens 50 anos ou mais, é melhor experimentares este estilo e este tipo de balayage neste tom para que pareças radiante, como se tivesses 20 anos e sem complexos em relação aos teus cabelos grisalhos.

Existem diferentes formas de fazer esse tipo de balayage platinado, tudo depende do que você deseja alcançar com seus cabelos grisalhos.

Balayage platinado de cima

Você pode usar esse tipo de balayage platinado desde a raiz, ou seja, bem perto dela, para assim disfarçar mais os seus cabelos grisalhos.

Isto é ideal se você tem muitos cabelos brancos e dará luz ao seu rosto, fazendo você parecer mais jovem e na moda, não importa se a sua base de cabelo é clara ou escura.

Mechas platinadas da raiz até as pontas

Se os seus grisalhoss não são tão acentuadas, então você pode experimentar o balayage platinado do meio até as pontas para um visual renovado que te ajude a camuflá-las com classe.

Este estilo fica melhor se você tiver o cabelo abaixo dos ombros, pois destaca-se mais e podes usá-lo liso ou ondulado, de qualquer forma, ficará muito bem e parecerá leve.

Mechas platinadas na parte da frente

Você também tem outra opção e uma mais original para adotar este estilo, que é usar um balayage platinado na parte da frente.

Ou seja, levá-lo das raízes às pontas na parte de trás, e nos dois fios ao lado do rosto, exibir esse tom, disfarçando os cabelos grisalhos mais visíveis e trazendo luz e vida ao seu rosto aos 50 anos ou mais, e você vai parecer fabulosa.

Qualquer forma que você escolher para usar este tipo de balayage fará com que fique na moda, pois é uma tendência de verão muito chique à qual todas estão aderindo, e permite camuflar os seus cabelos grisalhos com elegância e classe.

O melhor de tudo é que, por ser balayage, requer pouco manutenção. Assim, se seus cabelos grisalhos aparecerem, parecerá que fazem parte do estilo e não serão notados.