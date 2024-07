São reconhecidas no mundo da astrologia por serem as melhores na intimidade

As 3 mulheres mais apaixonadas do zodíaco: você não conseguirá resistir a elas

Nada mais importante para alguns signos do zodíaco do que agradar e serem agradados no sexo. São esses signos que vivenciam com paixão esses momentos de encontros e nunca permitem que um dia ou uma noite seja monótona. Pelo contrário, cada momento deve ser inesquecível.

Existem 3 signos do zodíaco que possuem uma inclinação inata para a intimidade e frequentemente se mostram excepcionais, apaixonados e entregues nesse aspecto, e aqui explicamos quem são e como conseguem cativar:

Touro: com única olhada, conseguem tudo

Às mulheres nascidas sob o signo de Touro são regidas pelo planeta Vênus do amor, o que as torna profundamente amorosas, eróticas e sexuais. Como signo de Terra, a sensualidade e a paixão fluem naturalmente em seu ser, além de serem especialistas na arte de criar essa atmosfera de desejo para que o ato sexual comece. A preliminar é sua especialidade, pois sabem como acender a chama.

Quando fixam o olhar na outra pessoa, conectam-se muito rapidamente e é por isso que tendem a formar relacionamentos muito passionais com seu parceiro. Os nascidos sob o signo de Touro tendem a relacionar o sexo com os sentimentos expressos em um relacionamento amoroso.

