O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo,

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Sagitário – Carta do Estresse

Lembre-se que o viver com o estresse como protagonista é estar constantemente em uma corda bamba. Não permita que o controle o faça entrar numa guerra da qual não sairá vencedor. Trabalhe em equipe, peça ajuda e saiba apreciar aquilo que é construído com a ajuda dos outros.

Capricórnio – Carta da Harmonia

Momento de buscar a harmonia em sua vida, olhando seu coração, intuição e todas as aprendizagens que recolheu pelo caminho. Passo por passo é possível entrar em equilíbrio, colocar tudo em ordem e se arriscar também na aventura de se descobrir novamente. Você não é o mesmo que antes e precisa fazer as pazes com isso.

Aquário – Carta da Paciência

A vida é feita por ciclos e etapas. É necessário esperar para gestar, para criar e colher. Tudo isso pode ser feito de forma divertida se existe criatividade, movimento e paciência. Aproveitar e desfrutar o processo é sobre não pressionar a si mesmo ou os outros e deixar fluir.

Peixes – Carta do Nada

Quem disse que é preciso fazer tudo para encontrar respostas? Reconecte-se com o nada, com o vazio e descubra do que sua vida é preenchida. Um detalhe, por mais simples e ordinário que pareça, pode fazer uma grande diferença em sua felicidade ou falta dela. Ser alguém completo está muito conectado com estar atento ao agora e construir orgulhosamente sua própria história.