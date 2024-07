Nicola Coughlan ensina como estilizar corpos com curvas e voluptuosos: seus 4 melhores looks para copiar

A atriz propõe estes looks para mulheres com curvas

Depois de assistir Bridgerton, todas estamos obcecadas com Nicola Coughlan, que interpreta Penelope Featherington na terceira temporada da série. Seu romance com Luke Newton nos fez suspirar ao longo de toda a trama, mas seus looks fabulosos também nos inspiram a aceitar nossas curvas.

ANÚNCIO

E é que, além de ser uma talentosa atriz de 37 anos, também se tornou um verdadeiro exemplo de positividade corporal, diversificando as figuras que sempre vemos na tela e provando que somos bonitas, independentemente do tamanho, desde que nos empoderemos.

Como estilizar corpos com curvas, de acordo com Nicola Coughlan

Bem, para além do seu papel na série da Netflix, poderíamos dizer que o estilo de Nicola Coughlan é bastante sexy, chique e moderno, por isso pode ser copiado por mulheres de todas as idades. Desde aquelas próximas da quarta década de vida como ela, até jovens de 20 anos ávidas por tendências.

Um dos looks com os quais a irlandesa nos tirou o fôlego foi um vestido tipo blazer de couro sintético marrom, o qual foi uma ótima escolha porque marcou sua cintura, mas disfarçou a barriguinha, deixando à mostra umas pernas de arrasar.

Também adoramos vê-la no lançamento de ‘Bridgerton’ em Dublin, onde optou por um vestido verde, muito típico da cidade. No entanto, o que chamou a atenção foi o seu favorecedor decote em V que alonga visualmente a figura e te faz parecer mais estilizada, potencializado pelo efeito cruzado da peça.

Por outro lado, também podemos elogiá-la pelo conjunto que escolheu para uma sessão de fotos promocional, onde nos lembrou que os tops não estão proibidos. Sua chave foi combiná-lo com um blazer oversized e uma saia longa de cintura alta, com os quais equilibrou suas proporções.

Se estiver procurando um vestido sensual para chamar a atenção, a estrela de ‘Derry Girls’ também nos motiva a usar aqueles com uma abertura lateral profunda, que nos dará uma imagem visualmente alongada, sem medo dos ajustados que definem as curvas.