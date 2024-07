Essa é a limpeza energética que você deve realizar na cama para atrair boas energias e melhorar seu sono

Estamos no primeiro dia do mês de julho e existe uma ótima limpeza energética que você deve realizar na cama para atrair boas energias e melhorar seu sono.

Como detalhado pelo site Minuto Neuquen, são poucos passos que podem ser feitos rapidamente.

Como primeira etapa, esse ritual consiste em colocar sal grosso em um recipiente de vidro e colocá-lo embaixo da cama. Se o sal ficar muito escuro, significa que há energias ruins rondando o seu quarto.

Próximo passo

Depois de detectar uma vibração negativa em seu quarto, a ideia é realizar uma limpeza energética em sua cama. Você pode fazer isso de forma simples, diluindo um pouco de vinagre branco em água e aplicando no ambiente.

Outra opção é usar limão. Para isso você vai colocar água em um copo, adicionar limão e colocar esse recipiente embaixo da cama na altura de onde vai sua cabeça. Aparentemente os cítricos poderiam absorver as más vibrações do lugar.

Por outro lado, você pode colocar uma cabeceira porque, segundo o Feng Shui, isso ajudaria você a descansar melhor.

Ainda de acordo com as informações, o carvão é outro elemento fundamental para esse tipo de limpeza, pois colocá-lo em um recipiente com água e colocá-lo embaixo da cama geraria purificação.

