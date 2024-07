Cinco sapatos indispensáveis para combinar um vestido jeans e ficar divina

Depois de muitos meses ausente, Clara Chía recentemente voltou a aparecer, e o fez para o Grande Prêmio da Espanha, que ocorreu em Barcelona. Seu look: um minivestido de jeans azul escuro e mangas curtas, nos fazendo lembrar que esta é uma peça básica que não pode faltar em nenhum guarda-roupa. É muito versátil, pois basta mudar o calçado e alguns detalhes para transformar completamente o visual neste verão.

Um ponto a se ter sempre em mente ao usar vestidos jeans é que eles devem ser usados em dias frescos, mas não muito quentes, senão se tornarão seu principal inimigo no momento em que você deveria estar aproveitando. Pode ser bastante sufocante.

Tendo isso em mente, então, vamos te dar algumas dicas para arrasar nessa peça, que você pode usar tanto de dia quanto à noite. O mercado oferece vários modelos de vestidos jeans, como os mini ou de alças, que são ideais para um visual casual e fresco. Enquanto os vestidos chemises podem ser informais ou um pouco mais formais, dependendo dos acessórios.

Agora, se optar por um midi, que chegue até a metade da panturrilha, criarás um estilo mais elegante e maduro. Mas, se for longo até os tornozelos, então você terá um visual boho.

Cinco tipos de sapatos para combinar com vestidos jeans

1. Sandálias Rasteiras

Sem dúvida que as sandálias rasteiras são as companheiras inseparáveis para este tipo de roupa, porque proporcionam uma imagem relaxada, simples, mas elegante. Uma camisa, com uma mochila pequena, óculos de sol, pulseiras e um chapéu de palha.

2. Botas

Quando se procura projetar uma imagem casual e confortável, então, um par de botins será perfeito. Você pode usar um minivestido com um cinto fino para marcar a cintura, juntamente com uma bolsa de couro pequena, um chapéu de aba larga e brincos grandes.

3. Saltos altos

Para um visual mais formal e elegante, ideal para um jantar ou evento semiformal, os saltos altos e acessórios elegantes elevam o estilo do vestido midi de jeans, que você pode complementar com uma clutch ou bolsa de mão, um colar longo e brincos discretos.

4. Tênis esportivos

Para um estilo casual e moderno, o maxi vestido fica perfeito com tênis esportivos, colares em camadas e pulseiras. Isso é perfeito para um dia ativo, em que você precisa do máximo de conforto possível, mas sem perder o glamour.

5. Bailarinas

Para um visual feminino e confortável. As sapatilhas são confortáveis e femininas, complementando o estilo descontraído do vestido com alças. Este visual é jovem e fresco, excelente para sair para tomar um café com as amigas ou ir ao cinema.