Acessórios e perfumes essenciais para você arrasar

Aquele dinheiro extra chegou e com ele a oportunidade de se mimar e também aos seus entes queridos com novos acessórios e perfumes ideais para ficar incrível nessa temporada.

ANÚNCIO

Compartilhamos os produtos que se tornarão companheiros e aliados perfeitos para diferentes ocasiões:

Essência engarrafada

Fragrances é uma fragrância da família olfativa Amadeirada Aromática para Homens. As notas de saída são notas verdes e limão caviar; as notas de coração são eucalipto e cardamomo; as notas de fundo são pinho e cedro, uma fragrância fresca que irradia liberdade e leveza.

Perfumes Accesorios y perfumes esenciales para este verano (Cortesía)

Combata a pele oleosa

As soluções para peles oleosas são projetadas para equilibrar e controlar o excesso de brilho, sem comprometer a hidratação, um elemento fundamental.

O soro Emotions Labs Serum Equilibrio ajuda a neutralizar os efeitos negativos da poluição, potencializando o processo natural de desintoxicação, complementando a matização da pele oleosa e diminuindo a produção de gordura.

Além disso, o creme oferece uma fórmula projetada para equilibrar e controlar o excesso de brilho, sem comprometer a hidratação.

Além do tempo

O novo STF Kronos Ultimate é um smartwatch que monitora sua frequência cardíaca, oxigenação, pressão sanguínea e te acompanha em uma aventura de sete horas, sendo à prova d’água, rastreando de perto a distância percorrida e oferecendo a você a capacidade de atender chamadas, seu design permitirá que você o estilize perfeitamente com qualquer traje.

ANÚNCIO

Proteja sua pele

Formulado especificamente para a pele do rosto, o Protetor Solar Anti-Envelhecimento Facial SPF 50 da Orlane combina a segurança de um protetor solar de alta proteção com a ação antirrugas de um tratamento antienvelhecimento.

Ideal mesmo para peles muito claras e delicadas. Previne a formação de rugas e mantém a pele perfeitamente hidratada e elástica.

Não se esqueça de se proteger do sol diariamente (Cortesía)

Para um rosto saudável

Um pó que combina os benefícios de um iluminador líquido e um em pó. Criando uma textura hiper sensorial e confortável. O Devotion Illuminating Face Powder está disponível em apenas um tom universal, projetado para realçar qualquer tom de pele.

Luz Universal é um tom particular que, combinado com a inovadora fórmula, proporciona ao rosto uma aparência relaxada, suave e luminosidade natural que irradia diretamente da pele, ideal para ser o mais brilhante. Com efeito de longa duração, até 16 horas.

Cabelo sem frizz

O calor e a umidade produzem uma quantidade abundante de frizz no cabelo, mas para a Davines, isso não é nada.

O encrespamento rebelde não tem chance contra a fórmula Love Smoothing. O shampoo alisador, o condicionador e o creme contêm uma fórmula que hidrata o cabelo e ajuda a restaurar a elasticidade, eliminando o efeito frizz, deixando o cabelo suave, controlado e brilhante.

Fragrância para todos

A pérola da perfumaria, Moschino Toy 2 Pearl, é uma fragrância unissex que te transporta para o mundo marinho cheio de uma total fantasia marinha com acordes olfativos que se transformam em uma explosão dentro do nariz.

Uma mistura de notas florais e frutadas, combinadas harmoniosamente para criar uma fragrância sedutora e sofisticada.

A fragrância se abre com a frescura do coração de limão e orégano e os doces acordes de baunilha e sorvete de limão, esta mistura se torna toda uma experiência que permite perceber um leve toque de areia, almíscar, vetiver, cipreste, frésia e jasmim, fresca e ideal.

Durabilidade e precisão

O Dive Pro da Victorinox possui certificação ISO 6425 e passou por um processo de testes rigorosos que garantem sua eficiência dentro e fora da água.

Seja a melhor versão de você mesma (Cortesía)

Sua robusta caixa de aço inoxidável e sua resistente pulseira de borracha garantem a durabilidade, conforto e estilo procurados pelos viciados em aventura em um relógio.

Reduza o envelhecimento

Um protetor solar para peles delicadas e para os primeiros dias de exposição solar. O Protetor Solar Anti-Envelhecimento para Rosto e Corpo da Orlane protege a pele dos danos causados pelo sol e previne o aparecimento de vermelhidão e queimaduras.

Hidratante e nutritiva, ajuda a obter um bronzeado dourado e uniforme, mantendo a pele suave e elástica. Sua textura agradavelmente fluida não deixa a sensação oleosa e é absorvida rapidamente.

Deixe sua marca com o seu aroma

Jimmy Choo Men Intense é uma fragrância que captura a sensualidade e elegância da aparência masculina, um aroma forte e delicioso que emana desta fragrância, uma mistura perfeitamente equilibrada de cheiros que impõem poder e suavidade.

Notas frescas de melão, lavanda e tangerina que se misturam perfeitamente com pimenta preta, gerânio, âmbar, sobre uma base de fava tonka, patchouli e ládano que se tornam ideais para a melhor aparência nesta temporada.

Melhore sua rotina de barbear

Os homens não ficam para trás ao cuidar de seus pelos e cabelos, alcançando o barbear perfeito. O Gel faz parte de sua icônica coleção Pasta & Love, fórmula de gel para espuma para um barbear rápido, controlado e suave, enriquecida com extrato de Linterna Chinesa por suas propriedades calmantes.

Lábios mais hidratados e bonitos

O batom líquido em mousse Devotion na tonalidade 410 Audacia é um batom suave, leve, com textura mate, não transfere e tem longa duração de até 16 horas.

Não se esqueça de manter seu corpo hidratado e hidratado (Cortesía)

Criando uma sensação de hidratação e bem-estar nos lábios, graças à sua fórmula vegana que contém um ingrediente ativo obtido de abacates recuperados na Sicília.

Isso é caracterizado por estimular a produção de ácido hialurônico e restaurar a barreira lipídica natural da pele, alcançando uma ação de umectação imediata que, sem dúvida, beneficiará seus lábios.

Divertidos e funcionais

Os fones sem fios True Wireless STF Dune te levam a uma imersão total na música por até 42 horas seguidas, ao mesmo tempo que te permitem permanecer conectado através do seu microfone integrado.

A resistência IPX4 os torna à prova de respingos, ideais para desfrutar.

Impacta pelo olfato

Uma fragrância que se torna memorável para quem a percebe. Transforma-se em uma bolha de frescor, Ferrioni Terrier Pink é uma fragrância da família olfativa Floral Frutal que se destacou no mundo da perfumaria por seu frescor e doçura.

Notas requintadas de Abacaxi, Tangerina, Framboesa, Almíscar, Notas aquáticas e Rosa se combinam formando uma harmonia.

Combata os efeitos do sol

Protetor solar facial em spray da Emotions Labs. FPS +50 UVA/UVB. Com fixador de maquiagem e resistente à água. Proteção contra a luz azul.

Está projetado para facilitar a reaplicação do protetor solar durante o dia. Formulado para ser usado após a maquiagem como fixador de secagem rápida, graças à sua estrutura molecular 3D, que ajudará a manter sua maquiagem por mais tempo.

Além de ser maravilhoso para a pele, esse produto icônico da marca é recarregável com sua embalagem de produto, mantendo a embalagem intacta.