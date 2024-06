Paris Hilton comemora duas décadas de fragrâncias

Paris Hilton é uma figura que deixou uma marca indelével na cultura pop, graças ao seu estilo de vida glamoroso, sua inteligência e sua influência na moda e na indústria do entretenimento. Como empresária, mãe, socialite, modelo, cantora, atriz e DJ, Paris demonstrou sua versatilidade em várias áreas.

Paris foi uma das primeiras celebridades a capitalizar sua fama ao lançar uma linha de perfumes. Sua primeira fragrância, “Paris Hilton for Women”, lançada em 2004, abriu caminho para muitas outras celebridades que seguiriam seus passos. Foram vendidas milhões de garrafas em todo o mundo, ultrapassando os US$3 bilhões em vendas em todo o mundo.

Para celebrar este evento, compilamos algumas de suas fragrâncias mais icônicas, que a colocaram como a celebridade com mais fragrâncias, tendo um total de 30 em seu nome.

A maioria se destaca por suas notas doces, florais orientais, frutadas e almíscaradas, cuja duradoura longevidade e moderada projeção permitem expressar alegria, romantismo, sofisticação e sedução, oferecendo a oportunidade de desfrutar dos melhores prazeres da vida.

Paris for Women

A fragrância original de Paris Hilton, que foi lançada pela primeira vez em 2004, marcou o início de sua bem-sucedida linha de fragrâncias. É uma mistura de notas frescas e femininas, projetada para capturar a personalidade vibrante e glamorosa da celebridade.

Can Can

Foi lançado em 2007 e é inspirado no ambiente vibrante e glamoroso do Moulin Rouge, projetado para evocar uma sensação de flerte, diversão e sofisticação. É uma fragrância encantadora que combina notas frutadas, florais e orientais em uma composição harmoniosa.

Gold Rush

Foi lançado em 2016 e captura a essência da opulência e da elegância com um toque moderno. É uma fragrância que celebra a feminilidade e o glamour, oferecendo uma mistura harmoniosa de notas frutadas, florais e amadeiradas que a tornam irresistível e memorável.

Pink Rush

É uma criação que reflete a energia vibrante e o espírito dinâmico da famosa celebridade lançada em 2020, sua mistura de notas frutadas, florais e almíscar cria um aroma irresistível que convida a experimentar e desfrutar dos prazeres da vida com confiança e estilo.

Ruby Rush

A última criação da socialite em 2022, funde sensualidade e amor em uma experiência cativante com um foco em rubi que evoca a paixão ardente, nuances de cereja que simbolizam o carinho compartilhado e a doçura do chantilly que fortalece os laços especiais que nos unem, assim como seu coração de flor de framboesa com um doce aroma de baunilha no fundo.