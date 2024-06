Padilha mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

ANÚNCIO

Confira quais são:

Áries – Cartas 16 e 23

Comemore o sucesso e as coisas boas que são alancadas em sua vida a partir de agora! Aproveite essa fase com fé e coragem para agir, pois a sorte está em seu caminho e você é digno de aproveitar esse momento.

Touro – Cartas 25 e 28

Deixar de acreditar nas pessoas leais e nos aliados verdadeiros, é desistir de compartilhar a alegria na vida e de viver a verdade. Permita que alguém entre em sua vida para mudar positivamente e deixe de se fechar.

Gêmeos – Cartas 35 e 21

ANÚNCIO

Abra o olho para bem e o para o mal! Valorize as coisas boas, mas nunca deixe de ficar atento as bandeiras vermelhas e dificuldades que podem causar afastamento das pessoas amadas. Crie estratégias para superar os perigos no caminho!

Câncer – Cartas 4 e 30

A vida entra em movimento em muitos sentidos, especialmente quando se trata de amor. Novas pessoas e interesses chegam para dar novas certezas e instigar emoções. Apenas seja consciente das suas atitudes e não fique só na ilusão.

Clique aqui para seguir notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot pelo WhatsApp