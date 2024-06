Os 3 tipos de mechas que você pode usar aos 50, de acordo com Carolina Herrera, e que te farão parecer ter 30

Se você tem 50 anos e quer renovar seu visual e parecer mais jovem, além de disfarçar os cabelos grisalhos, existem tipos de mechas que você pode experimentar e que são aprovadas por Carolina Herrera.

E a famosa designer é um exemplo de classe e elegância, então, se ela afirma que algo parece bom, é porque é assim e certamente beneficiará sua imagem.

O melhor dessas mechas é que elas ajudarão você a parecer mais jovem e a parecer ter 30 anos ou menos, então vamos te dizer quais são essas mechas que você pode experimentar no verão de 2024 para obter uma transformação impactante.

Os 3 tipos de mechas que pode usar aos 50, segundo Carolina Herrera, e que te farão parecer ter 30 anos

Mechas Babylights

As mechas babylights são umas das mais elegantes e frescas que podes usar aos 50 anos e vão te ajudar a rejuvenescer.

São mechas muito finas e sutis feitas em todo o cabelo, especialmente nas mechas da frente, imitando o reflexo do sol em seus cabelos, dando luz ao seu rosto e ajudando a disfarçar suas rugas.

Você pode usá-los em qualquer tom que desejar, mas os mais recomendados aos 50 anos são loiro dourado, mel ou cobre.

Mechas foilyage

As mechas foilyage são ideais para experimentar no verão se você tem 50 anos e são uma nova versão do balayage que irá te rejuvenescer.

Esta técnica gera um efeito de clareamento muito natural, da parte frontal do rosto até as pontas, ajudando a disfarçar os cabelos grisalhos com classe e proporcionando um visual moderno e jovial.

Mechas ombré

As mechas ombré conseguem um degradê mais sutil, ideal se você quer um visual muito natural e elegante aos 50 anos, parecendo mais fresca e moderna.

Você pode usá-la em tons de loiro manteiga, caramelo, mel, e são fáceis de manter, então são uma ótima opção e são aprovadas por Carolina Herrera.