Assim você pode adotar o novo corte de cabelo da Miley Cyrus, que os fãs adoram

A cantora Miley Cyrus iniciou o segundo semestre do ano com uma mudança radical de visual, que foi bem recebida por seus fãs e que agora muitos também desejam ter. A artista optou por escurecer um pouco seu cabelo e adicionar alguns toques de luz, que transportaram seus fãs de volta aos primeiros dias de sua carreira musical.

ANÚNCIO

No início de junho, ela posou para a revista W e sua nova imagem teve um grande impacto. Gostaram muito. A intérprete de "Flower" disse adeus ao irreverente "mullet" loiro para agora usar cabelos longos em ruivo com mechas chunkys, evocando suas origens. Mas não é só isso, também cortou a franja. Agora ela a usa reta, o que a faz parecer muito mais jovem. Para muitos, é um estilo muito dos anos 70, que lhe cai perfeitamente.

Este corte fica ótimo. A franja acima das sobrancelhas fica ótima em rostos ovais ou alongados, de acordo com o estilista espanhol Fran Galán, que disse para a revista Elle: “Podemos adaptá-lo a rostos redondos trabalhando a altura abaixo da sobrancelha e fazendo uma versão mais leve que deixe a pele da testa à mostra, proporcionando movimento”.

Como conseguir um visual como o da Miley Cyrus?

Se o seu cabelo é castanho, o primeiro passo a fazer são as mechas chunkys, que são mechas grossas, muito mais amplas do que as tradicionais. Aplique descolorante nas secções selecionadas. Siga as instruções do fabricante e deixe agir pelo tempo recomendado. Enxágue o descolorante e aplique um tratamento condicionador para minimizar os danos.

Para mudar de um castanho para um cabelo ruivo é importante que saiba que se trata de um processo um pouco delicado, especialmente se deseja um tom específico. É importante avaliar a cor base do seu cabelo, pois se for castanho muito escuro, pode ser necessário descolorir primeiro. Para tons de castanho claro, isso pode não ser necessário.

Siga as instruções do kit de descoloração para clarear o seu cabelo até um tom que permita que a tintura ruiva fique vibrante. Isso geralmente é um tom loiro ou loiro escuro. Agora, tanto a mudança de tom de cabelo quanto o corte de franja reta é ideal que você consulte um especialista.