A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Áries - Carta da Estrela

A vida é feita de reviravoltas e quem teme elas podem se prejudicar bastante. Saiba manter o jogo de cintura, mas sem deixar de agir corretamente e ser bom. É um momento de colher o que planta, principalmente as boas ações. O merecimento agirá em seu caminho.

Touro – Carta dos Amantes

Evite que ilusões e expectativas irreais sejam o pilar das suas relações. Lembre-se de que é possível usar a criatividade a seu favor, mas pode ser perigoso quando se trata de fantasiar sobre o que as pessoas são em sua vida; tenha os pés no chão.

Gêmeos – O Juízo

Se não foi feito com boas intenções, será descoberto e alguém carregará o peso. As pessoas ao redor podem ficar ainda mais atentas a verdade e se revoltam com a mentira. O que foi antes vantagem de um, se tornará um problema. Prepare a mente e o emocional para tomar boas ações e não se prejudicar.

Câncer – Carta da Lua

Hora de colocar em prática aquilo que se deseja de verdade, pois a sorte está ao seu lado. Apenas não se deixe levar por impulsos e ilusões que não fazem bem para a sua vida ou de outros envolvidos, pois as consequências podem chegar rapidamente.

