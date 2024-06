Quer parecer natural? As razões pelas quais as luzes ‘teasy lights’ serão sua melhor escolha

Quer parecer natural? As razões pelas quais as mechas 'teasy lights' serão a sua melhor escolha

Muitas de nós procuramos uma mudança de aparência, mas sem que seja realmente radical, embora nos proporcione muita naturalidade, assim como rejuvenescimento. No mundo da estilização, existem muitas técnicas, no entanto, há uma que se adapta a essas exigências, especialmente porque a manutenção é muito baixa, são as mechas ‘teasy lights’.

Esta é uma das favoritas de quem procura algo simples, mas eficaz, porque proporciona muita iluminação aos cabelos, além de suavizar as feições do rosto e adicionar mais volume e movimento aos fios. Sem dúvida, é uma ótima escolha, porque tira 10 anos de cima.

De acordo com o portal da Garnier, especialistas em cuidados com o cabelo, “trata-se de uma técnica de clareamento da metade até as pontas que proporciona um efeito ótico de várias dimensões. Além disso, por não ser aplicada na raiz, mantém o cabelo com uma aparência mais saudável. Assim como as mechas balayage, são aplicadas à mão livre com uma técnica de pentear os fios anteriores para um resultado natural e um efeito de clareamento do sol”.

Eles afirmam que podem ser usados tanto por castanhas como por loiras. Alguns os confundem com as mechas ‘babylights’, mas garantem que são um híbrido entre reflexos tradicionais e mechas balayage. As ‘teasy lights’, ao contrário das ‘babylights’, não são aplicadas desde o couro cabeludo.

Ana Lérida, diretora do salão Anara by Ana Lérida, explicou para a revista ‘Mujer de hoy’ que “aplica-se a cor mais clara de forma a não aparecer o efeito raiz. (...) (A coloração) não é aplicada totalmente junto à raiz, mas sim feita uma varredura um pouco mais abaixo para não a alterar, se difunde melhor com o tom de base”.

A especialista observa que, embora não exija tanto cuidado, é necessário tomar algumas medidas para cuidar do cabelo, pois sofre um processo agressivo de descoloração: “Você terá que usar um shampoo sem sulfatos que mantenha a vivacidade da cor e, se a tintura usada for muito loira, é melhor optar por uma linha específica para esta cor de cabelo e assim evitar que vire verde ou laranja durante o verão. Depois, não se esqueça do condicionador e, uma vez por semana, aplique uma máscara de cor ou hidratante”.