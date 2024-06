O baralho espanhol mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Leão – Carta 10 de bastos

Algumas vezes as pessoas importantes em nossas vidas chegam sem avisar e podem vir de longe. Fique atento, pois isso pode acontecer com você. Viagens no caminho e notícias que podem ser muito relevantes.

Virgem – Carta 7 de ouros

Podem acontecer sorte e ganhos em nível material ou espiritual. Fique atento para os acontecimentos que o ajudam a crescer em seu caminho e desenvolver seus objetivos ainda mais.

Libra – Ás de Espadas

Nunca permita que um triunfo importante, seja ofuscado pelas perdas acontecem no caminho. Continue firme em passos e decisões. Atenção a mensagens e ligações telefônicas que podem ser importantes.

Escorpião – Carta 8 de copas

A vida amorosa e as relações próximas nunca devem ser tudo na vida das pessoas. É importante viver muitas experiencias e caminhos, não se restringindo e nem se colocando em último lugar. Lute por você.