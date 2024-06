Este é o perfume que melhor representa cada signo do zodíaco

Áries

De 21 de março a 19 de abril

Esse é um perfume para as meninas deste signo, trata-se de ‘Miss Dior Parfum’ de Dior, a representação vívida do romantismo que as caracteriza, já que esta fragrância vem da família âmbar floral.

Touro

De 20 de abril a 20 de maio

Os perfumes florais aquáticos são ideais para elas, pois denotam a segurança que transmitem em cada ação e comportamento. Além disso, também transmitem confiança e serenidade, e o cheiro do ‘Acqua di Gioia’ da Armani é o melhor.

Gêmeos

De 21 de maio a 20 de junho.

‘Hermès Twilly’ d’Hermès é o eau de parfum perfeito para geminianas, pois seu aroma floral branco, quente e picante, com um toque cítrico, evoca a liberdade e seus pensamentos intrépidos, denotando dinamismo e energia.

Câncer

De 21 de junho a 22 de julho

‘Wood Sage & Sea Salt’, de Jo Malone, é sem dúvida a colônia que se adequa à personalidade das meninas nascidas neste mês, uma vez que suas notas de base amadeiradas de sálvia e sal, como central, proporcionam a firmeza e segurança que elas possuem.

Leão

De 23 de julho a 22 de agosto

Elas são românticas, delicadas e cuidadosas, porque o ‘La Vie Est Belle’, da Lancôme, é o cheiro erfeito dessas mulheres, já que esta fragrância é composta por bergamota, pimenta rosa, notas herbais, rosa de Grasse e jasmim samba.

Virgem

De 23 de agosto a 22 de setembro

‘Eau Dynamisante’, da Clarins, é um clássico com o qual essas mulheres deixam uma marca olfativa por onde passam, pois é uma fragrância dinâmica, enérgica como cada uma delas, que sempre mantêm o ânimo intacto, apesar dos desafios.

Libra

De 23 de setembro a 22 de outubro

A flor de lótus, as notas verdes de lírio e rosa, do eau de toilette ‘L’eau D’issey’, de Issey Miyake, encaixam perfeitamente com a personalidade das librianas, pois transmitem frescor, liberdade, sempre prontas e atentas para qualquer ocasião.

Escorpião

De 23 de outubro a 21 de novembro

As garotas desta constelação são corajosas, têm coragem, mas isso não significa que também possam ser frágeis, por isso ‘Kenzo Flower’ by Kenzo é a que melhor as representa com a combinação exata de pimenta rosa, baunilha e almíscares brancos.

Sagitário

De 22 de novembro a 21 de dezembro

‘Light Blue’ da Dolce & Gabbana é o aroma ideal para as sagitarianas. Suas notas cítricas, como o limão siciliano, refletem a energia e entusiasmo típicos do signo, enquanto a maçã verde evoca a natureza expansiva e otimista das mulheres de Sagitário.

Capricórnio

De 22 de dezembro a 19 de janeiro

O ‘The Noir 29′, da Le Labo, responde às características das garotas de Capricórnio, pois com seu aroma amadeirado, um pouco fresco e picante, e com um toque doce, evoca sensualidade, confiança e resiliência em uma única garrafa.

Aquário

De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

São mulheres românticas, mas com personalidade, determinação e firmeza que combinam com o Prada Infusion ‘D’iris Cèdre”, com seus acordes de íris, amadeirado, âmbar e com tons de talco. Essas notas florais e amadeiradas são uma extensão delas.

Peixes

De 19 de fevereiro a 20 de março

O perfeccionismo das mulheres deste signo é sentido nas notas cítricas, florais brancas e doces da fragrância ‘Chipre’, da Thera Cosméticos, pois seu cheiro é projetado para as ambiciosas, sofisticadas e leais à ordem.