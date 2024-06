As revelações do tarot desta terça para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Confira as novas revelações do tarot para está terça-feira, 25 de junho, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

ANÚNCIO

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Esta semana você terá muita morte e tudo o que você planejou se tornará realidade. É hora de selecionar melhor seus amigos. O tarot também alerta para que não empreste suas coisas facilmente.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

Você terá sorte nesta semana. Também é importante ter cuidado com as pessoas ao seu redor que falam com você sobre assuntos amorosos com mentiras. Seja mais inteligente, deixe tudo fluir, não deixe que pensamentos negativos cheguem até você.

Clique aqui para seguir notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

ANÚNCIO

Ouça os conselhos das pessoas ao seu redor, mas não os siga por completo, você escolhe o melhor ou o que quer fazer por si mesmo. Como alerta, peça apoio, mas não acredite em tudo de todos, procure ser mais desconfiado.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

Cuidado com traições, pois você pode cometer erros. Contra tudo que você sente, seja mais esperto ao falar, procure meditar, para poder se conectar com o espiritual.

Texto com informações do site Nueva Mujer