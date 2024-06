Adeus Adidas Samba? Estes são os tênis virais no TikTok, que ganham por seu design, conforto e elegância

Looks com tênis Puma Palermo

Se há um rei no mundo do calçado, são os tênis, que, independentemente da tendência, assim como acontece com os jeans, acabam combinando com tudo, pois são versáteis, confortáveis e suficientemente elegantes para serem usados desde um dia de trabalho até levá-los ao Festival de Cannes, como fez Barbara Mori.

Mas em 2024, tudo mudou, e os especialistas em moda preveem o sucesso de outro tipo de tênis que não têm nada a ver com os famosos Converse. As mulheres deram a chance a outro tipo de calçado que as faz parecer elegantes e mantém o conforto que procuramos ao adicionar este calçado aos nossos looks.

Graças à influência do ‘old money’, temos visto certas mudanças na forma de vestir das mulheres, optando por peças com um ar retrô que também acrescentam uma certa elegância aos seus looks, resultando nos looks mais chiques e elegantes dos últimos anos.

A preocupação das mulheres em parecerem elegantes as levou a destacar algumas peças, entre elas, os famosos tênis Adidas Samba, cuja popularidade disparou a ponto de esgotarem em várias lojas. No entanto, diversas usuárias na internet já revelaram quem será sua cocorrente e grande rival em 2024.

Estes são os tênis que prometem tirar a coroa dos Adidas Samba

As tendências não têm sua origem apenas nas passarelas e Semanas de Moda, mas também nas redes sociais e na influência do streetstyle, que fazem com que isso seja gradualmente incorporado nos designs dos famosos estilistas e, finalmente, chegue aos shoppings.

Foi assim que, graças ao TikTok, as usuárias encontraram a competição perfeita para os Adidas Samba, e trata-se nada mais, nada menos que os tênis favoritos de Dua Lipa, dos quais ela também é embaixadora, os Puma Palermo, dos quais diferentes internautas que fazem parte desta famosa rede social garantem que são iguais ou até melhores que os Adidas Samba, e há quem diga que são até mais confortáveis.

Os tênis Puma Palermo são a tendência que tira a coroa dos Adidas Samba Pinterest (Pinterest)

Cada vez mais mulheres estão mostrando que os Puma Palermo não serão apenas concorrentes dos Adidas Samba, mas são igualmente versáteis e possuem aquela vibração dos anos 80 que está cativando as amantes da moda.

Como combinar os tênis Puma Palermo?

Os Puma Palermo são tão versáteis quanto os Samba, por isso você não precisa se preocupar muito com como vai combinar, seja usando-os com vestidos ou saias de cetim que possa combinar com um blazer, ou optar por um look de calças jeans e coletes de alfaiataria.

Para um visual confortável, combine jeans largos com uma camiseta básica e seus Puma Palermo, você terá um look casual rapidamente. Além disso, o melhor de tudo é que nem precisa optar pelo branco, pois este ano a tendência são as cores, algo que podemos encontrar neste design, então você pode adicionar um toque de autenticidade ao seu look com eles.