Perfumes femininos de O Boticário com alto poder de fixação

O Boticário é uma das marcas de perfumes mais famosas do país. Contudo, o que muitos consumidores buscam na hora de comprar um perfume, além de um aroma agradável, é uma boa fixação, não é mesmo? E será que esta marca proporciona isso?

ANÚNCIO

Assim como as outras empresas de perfumaria, sejam as nacionais ou importadas, existem inúmeros tipos de fragrâncias em seus portfólios, desde aquelas consideradas ‘bombas’ de fixação e projeção, ou outras mais intimistas, que por vezes deixam até mesmo a desejar no quesito fixação.

Mas se você busca um perfume de O Boticário que dura muito tempo na pele, fique ligada nas dicas a seguir. Segundo a youtuber Lidia Paina, este é o top 5 perfumes que mais fixam de O Boticário.

Liz (2020)

Liz tradicional é um perfume abaunilhado e que traz um estilo de mulher poderosa em seu aroma, de acordo com a youtuber. Para quem é fã de aromas importados, seu cheiro lembra o de Burberry Her, segundo ela.

As notas de topo são Laranja, Açafrão e Bergamota. As notas de coração são Íris, Flor de Laranjeira e Rosa Búlgara e as notas de fundo são Baunilha, Mousse de Leite, Vetiver, Sândalo, Patchouli e Fava Tonka.

Her Code (2023)

Por ser um perfume mais potente, adocicado e frutado, esta fragrância deve ser utilizada durante a noite ou em climas mais frios, principalmente em baladas ou festas.

As notas de topo são Vinho Tinto, Cereja, Amora, Cassis e Pêssego. As notas de coração são Licor, Tuberosa e Jasmim e as notas de fundo são Sândalo, Acorde Gourmand e Âmbar.

ANÚNCIO

Egeo Vanilla Vibe (2020)

Se você é do tipo ‘formiguinha’ e que ama perfumes adocicados e gourmand, Egeo Vanilla Vibe é o aroma mais indicado da lista. Totalmente adocicado devido a baunilha que traz até mesmo no nome, possui uma ótima fixação.

As notas de topo são Pimenta Rosa, Frutas Vermelhas, Bergamota e Folhas Verdes. As notas de coração são: Coco, Pétalas de Rosa, Lírio-do-Vale e Cyclamen. As notas de fundo são: Baunilha, Almíscar, Âmbar e Cedro.

Lily Lumière (2022)

Mesmo lançado em 2022, este perfume já entrou para a lista de clássicos da marca, sendo um dos mais famosos entre as mulheres. Para olfatos mais apurados, seu cheiro lembra o importado L’interdit de Givenchy.

As notas de topo são: Néroli, Bergamota, Mandarina e Pimenta Rosa. As notas de coração são: Flor de Laranjeira e Osmanthus. As notas de fundo são: Baunilha, Âmbar, Sândalo, Patchouli e Pralinê.

Elysée Blanc (2019)

Outro clássico da empresa, considerado um dos melhores perfumes nacionais quando o quesito é exalar ‘aroma de riqueza’.

As notas de topo são: Pêssego, Pera, Ameixa, Ameixa de Damasco e Framboesa. As notas de coração são: Jasmim Sambac, Flor de Laranjeira, Íris, Lírio-do-Vale e Rosa Damascena. As notas de fundo são: Açúcar mascavo, Patchouli, Âmbar, Almíscar, Sândalo, Vetiver e Cedro.