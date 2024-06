Horóscopo semanal: Previsões para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes até 28 de junho de 2024

Mais uma semana chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira a seguir:

ANÚNCIO

Sagitário

A inveja e o mau-olhado podem afetá-lo por causa da sua grande luz espiritual. Porém, seu signo sempre sairá vitorioso de qualquer problema.

Nova proposta de concurso ou emprego, aceite, você se sairá muito bem. Dias de abundância econômica e sorte no trabalho virão. Bons contratos ou ofertas de emprego esperam por você.

Apaixonados, vocês estão na fase ideal para formar um casal. Haverá encontros amorosos com pessoas muito compatíveis com você. Não volte aos amores do passado, eles não são mais para você.

Capricórnio

Você terá a oportunidade de fazer as mudanças positivas que tanto deseja. Não perca o interesse pelos seus projetos mesmo que eles não saiam como o esperado, insista e seja forte, o sucesso será maior que o esperado.

ANÚNCIO

Cuidado com problemas com álcool e drogas. Não tenha medo de atuar em seus negócios e cargos de trabalho, o sucesso será seu.

Você é convidado para um casamento. Você fará mudanças em sua casa para melhorar sua qualidade de vida. Estude mais. Um amor é declarado a você e você vai querer algo mais sério ou até constituir família.

Aquário

Não se precipite nas mudanças no trabalho ou em casa, reserve um tempo para analisá-las. Ótima hora para empreender seu próprio projeto. Não tenha medo do que dirão, seja original e o sucesso estará em suas mãos.

Tenha cuidado com seu mau caráter em situações complicadas. Isso levou você a problemas com ex-parceiros e colegas de trabalho. Controle sua sinceridade e cultive a paciência e a prudência.

Alguns problemas de relacionamento esperam por você, mas não os torne maiores. Lembre-se de que sempre haverá situações que não podemos controlar.

Peixes

Deixe de lado o drama e o exagero dos problemas, o sucesso está ao seu alcance. Uma promoção espera por você no trabalho.

Sua energia está altamente mística e o ajudará a atingir seus objetivos. Uma nova jornada que o fará crescer profissionalmente. Compra importante ou chance de mudar de casa.

É o momento ideal para formar um relacionamento estável ou encontrar o amor da sua vida. Você está sempre ao lado de sua família e é seu apoio incondicional. Um animal de estimação em seu caminho. Você termina de pagar uma dívida e começa a economizar.