Diga adeus às ‘californianas’! As mechas ‘sunset beach’ vão te dar um loiro de praia

Sempre é tempo para iluminar mais o seu cabelo com incríveis mechas, que lhe darão um visual de praia. São as mechas ‘sunset beach’, que estão marcando tendência desde este mês e fazendo sucesso no Tik Tok, agora você terá que dizer adeus às tradicionais californianas.

Esta nova técnica promete iluminar mais o cabelo e tirar anos do seu rosto com um novo visual. A estilista María Richiardi detalhou em sua conta na rede social chinesa o passo a passo para conseguir este visual.

Consiste em clarear o cabelo para um loiro muito claro, em perfeito contraste com a sua cor. É o mais parecido com um loiro de praia. Ela explicou que, para conseguir esse efeito de verão, "descoloriu o cabelo com pó descolorante e água oxigenada de 20 volumes, penteou na parte de trás em 65%, porque precisava de muito contraste".

Enquanto na parte da frente foi feito em 50%, e a parte frontal fez um framing mais marcado, porque precisava buscar um contraste com seu tom de pele, seu cabelo e a mecha loira na frente. “Depois de atingir um nível nove de descoloração, clareei o cabelo e matizei com 9.21 com peróxido de 6 volumes”, para finalmente obter o efeito desejado.

Embora alguns afirmem que são semelhantes às californianas, há algumas diferenças. Elas se inspiram nas cores de um pôr do sol na praia, o que significa que buscam recriar os tons quentes e dourados vistos ao cair do sol, sendo utilizada uma gama de tons que vão desde loiros dourados e caramelo até tons mais alaranjados e acobreados.

As mechas são aplicadas de forma a parecer um degradê suave e natural, com transições sutis entre os tons, resultando em um visual como se o cabelo tivesse sido naturalmente iluminado pelo sol, com uma aparência quente e luminosa.

Por outro lado, as ‘californianas’ são inspiradas no efeito que o sol produz no cabelo dos surfistas californianos, que tende a clarear as pontas enquanto as raízes permanecem mais escuras. Normalmente são utilizados tons loiros mais frios e claros para as pontas, criando um contraste mais marcante com as raízes escuras.

A diferença desta técnica está em clarear as pontas do cabelo, deixando as raízes e a parte superior mais escuras. O degradê costuma ser mais evidente e menos sutil do que nas ‘sunset beach’. O cabelo tem um efeito mais pronunciado e contrastante, com pontas claras e raízes escuras, o que dá uma aparência de ter passado muito tempo ao sol e na praia.