Blusas com laço: a tendência estilo ‘Bridgerton’ que você deve aprender a combinar para não parecer mais velha

‘Bridgerton’ dominou todos os espaços de nossas vidas, incluindo o guarda-roupa, por isso damos as boas-vindas nesta temporada às blusas com laço, que recriam essa estética feminina, clássica e elegante que nos cativa em cada episódio da série da Netflix.

Sabemos que não é uma peça nova, mas que volta de tempos em tempos para se tornar dona dos nossos looks para o trabalho ou para encontrar as amigas, que pode ser combinada de modo formal ou casual, dependendo dos acessórios que adicionarmos.

Na verdade, como confirmado pela Vogue, elas despontaram na década de 70 tornando-se uma das alternativas mais românticas, com laços no pescoço e tecidos vaporosos, que embora favoreçam a maioria das pessoas, se não soubermos como combiná-los, podemos parecer envelhecidas.

Como usar as blusas com laço e ficar moderna?

De acordo com a mesma fonte, uma maneira de diminuir a seriedade, mas não a sofisticação, das blusas com laço, é combiná-las com opções descontraídas, como bermudas de jeans ou de alfaiataria. Se forem de cintura alta, irão beneficiar a sua silhueta e proporcionar muito conforto para enfrentar os seus compromissos diários. Além disso, irão equilibrar as proporções do seu corpo para não ficar tão coberta.

"O corte acima do joelho se presta a usar blusas ultrafemininas, criando uma dupla que equilibra a estética feminina e masculina de forma glamorosa e prática", explicam, convidando você a fazer o mesmo também com minissaias ou saias midi com aberturas que mostram suas pernas.

Se preferir jeans ou calças, se atente para que sejam largos, boca de sino e de cintura alta, que é o modelo mais popular para combinar com suas blusas com laço neste 2024, especialmente se estiver usando sapatos de salto.

Por outro lado, se você quiser elevar a sofisticação ao máximo, tente fazê-lo com um visual monocromático para ter uma figura visualmente mais estilizada e alongada.