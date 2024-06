Adeus saias jeans! As saias com estampa tartan são as mais sedutoras e com esses looks você vai tirar anos de folga

Saias com essa estampa viraram as favoritas de 2024

As saias de ganga ficaram no passado e foram substituídas por saias com estampa tartan, um estilo muito elegante que elevará o seu visual. O estampado tartan é aquele que é construído com listras verticais e horizontais em diferentes tons formando um padrão de xadrez, em vermelho, preto e branco.

Existem diferentes peças com esta estampa, mas as saias se tornaram as favoritas, desde as curtas até as midi, e vamos te mostrar como usá-las para parecer mais jovem e fresca.

Looks com saias de estampa tartan para esbanjar elegância em 2024 e parecer mais jovem

Saia xadrez midi com jaqueta de couro e botas maxi

Se quiser parecer elegante e jovial, pode usar uma saia midi com estampa xadrez com um body ou top e complementar com uma jaqueta de couro preta.

Para esta roupa, pode usar umas botas pretas de cano alto com uma bolsa na mesma cor e uns óculos escuros.

Saia xadrez curta com suéter e sapatos de salto alto

Para um visual confortável mas elegante, pode usar uma saia curta com estampa tartan e combiná-la com uma camisola preta.

Nada mais delicado e elegante do que usar uns stilettos em preto e também pode adicionar uma bolsa chique para elevar o visual.

Saia midi xadrez com top e mocassins

Num visual fresco e moderno, pode usar uma saia midi com estampa xadrez com um top preto de mangas compridas.

Complemente este visual jovem e sofisticado com mocassins pretos altos e uma bolsa vermelha ou preta, e adicione joias para se destacar.

Saia xadrez curta com blusa de mangas bufantes e meias-calças

Num outro visual jovem, mas muito elegante, pode usar uma saia curta com estampa tartan e uma blusa preta com mangas bufantes que uses por dentro.

Para este visual, adiciona umas meias-calças pretas e pode usá-lo com botins ou tênis, de qualquer forma ficará muito chique e moderno.

Saia xadrez curta com camisa e jaqueta de ganga

Se quiser chamar a atenção onde quer que vá, pode combinar uma saia curta com estampa tartan com uma camisa branca e uma jaqueta de ganga.

Você pode combinar este visual com botas longas ou botins, e adicionar um chapéu com o mesmo estampado e uma bolsa vermelha.