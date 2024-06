O xamã mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O oráculo xamânico do “Espírito Animal” entrega mensagens relacionando sua energia com elementos da natureza e o mundo espiritual. Confira o recado enviado para seu signo a seguir:

Sagitário – Carta O Cervo

Não tema e tenha a iniciativa de tomar as rédeas da sua vida e daquilo que importa. Lembre-se que esse é o momento de ser seguro, forte e também gentil, pois além de caminhar com confiança, assim poderá compreender os chamados que a vida tem colocado em seu caminho, seja por meio de intuições ou de outras pessoas.

Capricórnio – Carta O Leão

Mantenha sua postura firme e orgulhosa, pois seu brilho, poder e originalidade é notado. Com a sua sabedoria, você é capaz de construir uma realidade próspera e ainda ajudar seus aliados a conseguirem o mesmo. Continue em seu caminho com garra e humildade!

Aquário - Carta A Estrela do Mar

Abra-se as infinitas possibilidades. Hora de superar os limites e sair da zona de conforto para conquistar seus sonhos. Novas perspectivas e inspirações nascem, assim como sua esperança e fé aumentam; tudo isso o colocará em um momento de muita intuição e poder de atração para conseguir o que deseja.

Peixes – Carta O Lince

A vida é imprevisível e muitas vezes é melhor dar seus passos com cautela. Não é hora de gritar suas metas e planos aos quatro ventos, pois é preciso trabalhar com calma e calculando as estratégias. No seu tempo, o amor e atenção são recebidas e também dedicadas. Seja mais seletivo e reservado para que ninguém o atrapalhe.